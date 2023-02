Prezenterka przekonuje, że kino i moda to dwie pasje, które odgrywają w jej życiu ważną rolę. Z ciekawością obserwuje więc, jak wchodzą one ze sobą w dialog na różnych płaszczyznach. Patricia Kazadi zauważa, że kino od lat tworzy modowe trendy, kształtuje gusta, wyznacza ikony stylu i zachęca do eksperymentowania z ubiorem. Ona sama jednak spośród wielu propozycji wybiera ponadczasową klasykę i uniwersalną czerń.

Z racji zainteresowań Patricii Kazadi nie mogło więc zabraknąć na pokazie najnowszej kolekcji marki Deni Cler, inspirowanej ikonami światowego kina. Reklama – Pod względem charakterologicznym mojemu sercu najbliższa jest Penélope Cruz. Podoba mi się jej charyzma, jej osobowość i hiszpański, południowy temperament. Jest też przepiękna, ma superwłosy i fajne jest to, że nie jest totalnie wymuskana, tylko jest trochę dziewczyną z sąsiedztwa, ale ma też seksapil i jest przebojowa. Natomiast, jeżeli chodzi o styl, to podoba mi się Monica Bellucci. Troszeczkę lnu, troszeczkę prostej formy, ja uwielbiam taki włoski styl i taką modę – mówi agencji Newseria Lifestyle Patricia Kazadi. W jej garderobie również króluje więc klasyka i jeden ulubiony kolor, w którym niezależnie od sytuacji czuje się najlepiej. Dodaje on charakteru, wyrazistości i tajemniczości. – Mam dużo czarnych ubrań. Chociaż ostatnio mój stylista próbował to przełamać i rzeczywiście w programie „Perfect Picture” ryzykujemy, ubieram się na kolorowo i ludzie często mnie z tym kojarzą, a nie wiedzą, że na co dzień ja tylko uwielbiam czerń, szarość, ewentualnie troszeczkę beżu – mówi prezenterka. Zaznacza też, że wraz z wiosną i z nadejściem słonecznych dni jej upodobania się nie zmienią. Prywatnie Patricia Kazadi mówi bowiem zdecydowane „nie” soczystym kolorom niezależnie od pory roku, nastroju czy innych okoliczności. Zupełnie inaczej jest, jeśli chodzi o stylizacje przygotowane na potrzeby konkretnych projektów zawodowych. Podkreśla też, że w najbliższych miesiącach będzie dzielić czas pomiędzy teatralną scenę, studio nagrań i plany zdjęciowe różnych programów. Reklama – Zapraszam do Teatru Capitol, gramy tam wspaniałą komedię „Dwie pary do pary” w reżyserii Olafa Lubaszenki. Gwarantujemy mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Oprócz tego szykuję dla was muzyczne niespodzianki i cały czas „Perfect Picture” leci na TVN 7 – dodaje. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję