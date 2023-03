Adrianna Palka planuje wiosenne odświeżenie swojej garderoby. Już rozgląda się m.in. za zwiewnymi, dziewczęcymi sukienkami i butami na wysokim obcasie.

– W mojej szafie jest wiele dresów, leginsów, topów, ale też czasami lubię się ubrać kobieco, lubię sukienki, połączenie mody sportowej razem z bardziej kobiecą, czyli coś obcisłego, coś, co odkrywa nogi. I mam takie postanowienie noworoczne, bo dużo ludzi po prostu chce trenować, chce dbać o formę, a ja postanowiłam, że coraz częściej będę się ubierała bardziej kobieco, w sukienki i w szpilki – mówi agencji Newseria Lifestyle Adrianna Palka.

Trenerka przekonuje, że bardzo bliski jest jej styl oversize’owy, ale w nowym wydaniu. Zamiast obszernych, niemal całkowicie zakrywających sylwetkę ubrań wybiera takie, które podkreślają walory jej zgrabnej figury.

– Podoba mi się przede wszystkim wygoda, swoboda i kiedyś ten oversize zakrywał ciało, a teraz kobiety, które są szczupłe, zakładają modne luźne rzeczy, dzięki którym czują się wygodnie, ale i kobieco – mówi.

Adrianna Palka jest zwolenniczką przełamywania trendów i łączenia na przykład stylu sportowego z eleganckim. Każdej stylizacji chętnie dodaje też charakteru oryginalnymi dodatkami.

– Fajne jest też to, że do dresów możemy sobie założyć elegancki płaszcz czy kapelusz. To jest niesamowite, że przełamałyśmy takie trendy, takie schematy, które kiedyś obowiązywały. I pandemia właśnie pokazała to, że wygoda, akceptacja siebie i przede wszystkim swój styl są najważniejsze – dodaje trenerka.