Wspólne czytanie i rozmawianie o tym, co przeżywają bohaterowie książek jest doskonałym punktem wyjścia do znajdywania strategii na radzenie sobie ze złością. Dadzą dziecku poczucie, że to normalne czuć złość, a rodzicowi punkt wyjścia do rozmowy o tym, jak sobie z nią radzić.

Reklama

"Tomcio rozwiązuje problemy. Złość i agresja” Anna Kańciurzewska

To publikacja terapeutyczna. Jej konstrukcja przewiduje dopasowanie treści do realnego otoczenia dziecka. Ułatwia pracę, gdy problem przestaje się mieścić w normach i utrudniać życie dziecku i jego otoczeniu. Książeczka oprócz bajek terapeutycznych o różnych rodzajach agresji, zawiera również treść poradnikową dla dorosłych.

Reklama

"Uczucia Gucia. Gucio się złości” Aurélie Chien Chow Chine

Jednorożec Gucio pomaga dzieciom oswajać kolejne emocje. W tej części (bo to cała seria) na tapet brana jest złość. Grzywa tego jednorożca zmienia kolor, w zależności od tego, co w danej chwili Gucio czuje. Tym razem jest ciemna, bo tego dnia nic nie idzie po jego myśli. W końcu radzi sobie ze złością i pokazuje małym czytelnikom jak to zrobić.

Reklama

"Tosia i Julek myją zęby” Magdalena Boćko-Mysiorska

Para bliźniaków, choć podobna z wyglądu, ma zupełnie różne charaktery. To, co dla jednego jest łatwe, dla drugiego staje się wyzwaniem. Dzięki temu w całej serii widać różnorodność dziecięcych postaw. Mycie zębów może wywołać wiele emocji, często też złość. Jak sobie poradzi z nią Julek? Jak pomoże mu tata? Całość opatrzona jest komentarzem autorki, skierowanym do dorosłych.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"Co zrobić, gdy się złościsz. Techniki zarządzania złością” Dawn Huebner

To książka z konkretnymi technikami i strategiami, których można spróbować, gdy złość przejmuje kontrolę. Skierowana jest zatem do trochę starszych czytelników i czytelniczek. Dowiedzą się z niej jak uczyć się samokontroli, rozwiązywania konfliktów czy bezpiecznego pozbywania się złości z ciała. Całość zebrana w ciekawy i przystępny sposób jest doskonałym narzędziem do pracy.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"Emocje. Niby nic…a jednak” Catherine Dolto, Colline Faure-Poirée

Dzięki tej książeczce i metodzie Dolto dziecko nauczy się samodzielnie rozpoznawać emocje, które czasami przejmują nad nim kontrolę. Zrozumie, dlaczego wtedy działa tak, a nie inaczej. W końcu jak sobie radzić, gdy nas przygniatają i co może pomóc złapać równowagę. Nazywanie i rozpoznawanie emocji, w tym złości, to duży krok w stronę do życia w zgodzie ze sobą i znajdywania zdrowych rozwiązań dla problemów, które pojawią się na drodze dziecka.