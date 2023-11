Jak pozbyć się owsików z domu? Nie jest to zadanie szybkie i łatwe, ale do zrobienia przy pomocy leków i pralki. Nie ma powodów do paniki.

Jak to w ogóle się stało, że owsiki są w domu?

Tak naprawdę to niczyja wina. To jedna z popularniejszych dziecięcych chorób i wcale nie tak trudna do złapania w miejscach, w których dzieci jest sporo. Przedszkola, sale zabaw, ale przede wszystkim toalety w tych miejscach. Dodatkowo owsiki można też złapać nawet w komunikacji publicznej czy naciskając klamkę w sklepie. Dlatego tak ważna jest higiena rąk po przyjściu do domu i pilnowanie, by dziecko nie dotykało rękoma buzi, gdy jest na dworze. Czasami jednak nawet najlepsze nawyki higieniczne nie uchronią rodziny przed zmierzeniem się z tymi nieproszonymi gośćmi.

Jakie są pierwsze kroki po odkryciu, że dziecko ma owsiki?

Przede wszystkim należy zatrzymać rozwój choroby. Na rynku są już dostępne lekarstwa i bez recepty, i silniejsze na receptę. Mają one postać bardzo słodkiej zawiesiny lub dużych tabletek. Dawkę dostosowuje się do wieku i muszą ją przyjąć wszyscy domownicy, nawet jeśli nie mają jeszcze żadnych objawów pasożytów. Dlatego wybór zawiesiny czy tabletek warto dostosować do preferencji dziecka i tego, co będzie mu łatwiej przyjąć. Niezbędna jest pełna dawka, by leczenie było skuteczne. Lek trzeba przyjąć dwukrotnie w stosownym odstępie czasowym, wg zaleceń z ulotki bądź lekarskich.

Czy trzeba robić gruntowne porządki, gdy w domu są owsiki?

Zasadniczo tak. Nie ma jednak potrzeby wpadać w przesadę i równać z ziemią cały dom. Przede wszystkim trzeba się skupić na łóżkach i pościeli. Pranie w wysokiej temperaturze nie tylko poszewek, ale i kołder, odkurzanie materaca, mycie ram łóżka. Warto też porządnie posprzątać cały dom, skupiając się przede wszystkim na miejscach, które często dotykają dzieci. Szczególną uwagę trzeba też poświęcić toalecie i najlepiej sprzątać ją po każdym użyciu. Rzeczy, których nie da się wyprać można schować czy wynieść na kwarantannę. Dzięki temu ewentualne jajeczka owsików nie znalazłszy żywiciela, umrą. Można też pomyśleć o wykorzystaniu parownicy do dezynfekcji niektórych pomieszczeń. Warto jednak zachować spokój i nie panikować. Podwójna dawka leku służy właśnie wykończeniu owsików w późniejszym stadium rozwoju.

Na co zwracać uwagę, gdy dziecko ma owsiki?

Na czas trwania kuracji warto zakładać pod piżamkę bieliznę albo jednoczęściowe pajace. Dzięki temu dziecku trudniej będzie przez sen drapać się i roznosić ponownie pasożyty. Niestety przez pewien czas dziecko może odczuwać dyskomfort zwłaszcza wieczorem. Można wtedy wytrzeć pupę i posmarować tłustym kremem. Niestety u niektórych dzieci dochodzi do podrażnień okolic odbytu dlatego trzeba kontrolować tę część ciała i w razie konieczności udać się po poradę lekarską. Oczywiście nadrzędna jest w tym czasie bardzo dokładna higiena rąk wszystkich domowników.