Ceremonia powitania dziecka, czyli bez tradycyjnego chrztu

Część osób decyduje się na tradycyjny chrzest nie z powodów religijnych, a jedynie chcąc podtrzymać tradycję. Niektórzy zaś tylko po to, aby się nie wyróżniać i uniknąć niewygodnych pytań czy trudnych rozmów z rodziną i znajomymi.

Jednak dla tych osób, które nie chcą organizować tradycyjnego chrztu, a chcą przy tym w jakiś wyjątkowy sposób uczcić pojawienie się nowego członka rodziny, interesującą propozycją może okazać się chrzest humanistyczny. Jest to świecka ceremonia powitania dziecka, której jeszcze inna nazwa to ceremonia nadania imienia. Jest ona obok świeckiego ślubu, pogrzebu, a ostatnio nawet pierwszej komunii, kolejną uroczystością, która nie ma charakteru religijnego.

Reklama

Podczas tej świeckiej ceremonii dziecko przedstawiane jest bliskim - rodzinie i znajomym oraz wprowadzane jest do społeczeństwa.

Reklama

Chrzest humanistyczny. Na czym polega?

Chrzest humanistyczny to podniosłe powitanie nowego członka rodziny. Przewodniczy mu mistrz ceremonii. Wszystko odbywa się zgodnie z oczekiwaniami i życzeniami rodziców. To oni wybierają sposób, w jaki chcą powitać na świecie dziecko i przedstawić je zgromadzonym. Uroczystość może odbyć się w dowolnie wybranym miejscu i okolicznościach. W związku z tym każda taka ceremonia jest inna – spersonalizowana i dostosowana do konkretnego dziecka i jego rodziny. Nie ma tutaj żadnych odgórnie nałożonych wymagań.

Najczęściej ceremonia odbywa się w restauracji lub w plenerze. W trakcie jej trwania mogą mieć miejsce różne dodatkowe wydarzenia, na które zdecydowali się rodzice. Może to być m.in. obcięcie pukla włosów dziecka, okadzenie, założenie bransoletki czy wianka. W czasie chrztu humanistycznego wyjaśnia się też często znaczenie i pochodzenie imienia wybranego dla dziecka. Firmy organizujące taką ceremonię oferują również przygotowanie pamiątkowego certyfikatu powitania dziecka, który otrzymują rodzice.

Jednak zazwyczaj najważniejszą częścią uroczystości są przemowy. Wygłaszają je rodzice, którzy mówią między innymi o zmianach w swoim życiu po pojawieniu się w nim dziecka. Opowiadają też o tym, jak planują to dziecko wychować. Przemowę przygotowuje także mistrz ceremonii. Ponadto często wypowiadają się jeszcze rodzice honorowi, czyli humanistyczni odpowiednicy tradycyjnych rodziców chrzestnych.

Warto podkreślić, że ceremonie tego typu organizowane są nie tylko w przypadku małego dziecka, ale również starszego – na przykład, kiedy zostało ono adoptowane.

Ceremonia powitania dziecka. Kto i za ile oferuje taką usługę?

Na rynku pojawiają się kolejne firmy, które oferują zorganizowanie i obsługę świeckiej ceremonii powitania dziecka. Są to zazwyczaj firmy, które już wcześniej zajmowały się ślubami humanistycznymi i teraz poszerzają swoją ofertę.

Ceny świeckich chrztów zaczynają się od 2 tys. zł. Ostateczny koszt uzależniony jest od konkretnej uroczystości i wymagań rodziców dziecka. Na cenę wpływają więc atrakcje, dodatki, dekoracje, menu i koszt dojazdu na miejsce mistrza ceremonii.