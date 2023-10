Czym jest kontrola rodzicielska na telefonie?

Kontrola to nic innego jak nadzór lub ograniczenie dostępu dziecka (lub nastolatka) do treści w internecie za pośrednictwem telefonu, tabletu lub komputera. Zakres nadzoru może dotyczyć konkretnych stron, aplikacji, gier czy social mediów. Blokować można również tzw. niebezpieczne treści lub dostęp do płatnych usług (zakupy w sieci, numery typu sms premium, gry, mikropłatności). Kontrola oznacza również wydzielanie czasu na dostęp, czyli ograniczenie użytkowania narzędzi cyfrowych oraz śledzenie lokalizacji telefonu.

Jak włączyć kontrolę rodzicielską?

Na sam początek warto przypomnieć, że różne formy ochrony oferują sieci komórkowe. Większość z nich posiada specjalne usługi lub aplikacje do blokowania niechcianych treści. Wystarczy sprawdzić dostępne opcje u operatora – niektóre typy blokad można ustawić za darmo, inne (np. blokady sms-ów premium) mogą wymagać niewielkiej opłaty miesięcznej.

Opcja kontroli rodzicielskiej jest obecnie standardowym elementem każdego urządzenia telefonicznego. Zazwyczaj znajdziemy ją jako jedną z głównych kategorii Ustawień. W większości przypadków wystarczy wybrać opcję Skonfiguruj kontrolę rodzicielską i postępować według wskazówek systemu.

5 prostych, sprawdzonych aplikacji do kontroli rodzicielskiej

Jeżeli standardowe zabezpieczenia w systemie telefonu lub u operatora sieci nie wystarczą, warto zrobić krótki przegląd dostępnych aplikacji.

Google Family Link

Najpopularniejsza opcja, intuicyjna i łatwa do ustawienia. Wymaga posiadania konta Google dla rodzica i dzieci. Po pobraniu aplikacji z Google Play rodzic ustawia swoje konto administratora. Wcześniej musi założyć oddzielne konto Google dla dziecka i utworzyć w aplikacji tzw. grupę rodzinną (maksymalnie 6 użytkowników). Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie dziecka można określić m.in. limity czasowe na korzystanie z telefonu oraz zakres ograniczeń dla aplikacji i filtrów w wyszukiwarce. Dostępna jest tzw. personalizacja ekspresowa, ale ustawienia można również dopasować samodzielnie. Aplikacja pozwala także śledzić lokalizację dziecka.

Microsoft Family Search

Bezpłatna aplikacja dla systemu Windows. Umożliwia szeroki nadzór nad treściami z komputera (z systemem Windows), telefonu z Androidem, systemu iOS i konsoli. Program pozwala m.in. na blokowanie określonych gier i mikrotransakcji. Zawiera kluczowe funkcje kontroli rodzicielskiej – zarządzanie czasem użytkowania danego urządzenia i sprawdzanie lokalizacji

Beniamin

Polska, płatna aplikacja na Androida i Windowsa, obecna w większości top rankingów dobrych programów do kontroli rodzicielskiej. Oprócz standardowych ustawień posiada również funkcję śledzenia historii połączeń (z telefonu dziecka) i dostęp do podglądu ekranu. Nadzór obejmuje rozszerzony monitoring social mediów i komunikatorów, z których korzysta dziecko (Facebook, TikTok, Whatsapp i inne). Aplikację można testować za darmo przez 5 dni.

Qustodio

Kolejna aplikacja polecana głównie za wysoką jakość filtrowania treści w sieci. Chwalona za intuicyjność i łatwe ustawianie limitów czasowych. Pozwala monitorować czas użytkowania urządzenia i tworzyć raporty o aktywności dziecka w sieci. Minusem może okazać się możliwość śledzenie wyłącznie jednego urządzenia przy planie bezpłatnym. Opcje płatne pozwalają m.in. na monitorowanie nawet do 15 urządzeń oraz śledzenie wyszukiwania YouTube.

FamilyKeeper

Aplikacja, która oferuje przede wszystkim śledzenie lokalizacji dziecka. Plan bezpłatny umożliwia monitorowanie jednego urządzenia. Wśród głównych zalet aplikacji wymienia się głównie podawanie dokładnych danych odnośnie lokalizacji. Rodzic może sprawdzać precyzyjne informacje – godzinę, nazwę ulicy, kod pocztowy. Plany płatne poszerzają monitoring o nieograniczoną liczbę urządzeń.