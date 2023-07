Wraz z rozwojem platform do transmisji w czasie rzeczywistym i sieci społecznościowych coraz więcej dzieci „streamuje na żywo”, aspirując do zostania najnowszą internetową sensacją, vlogerem lub influencerem. TikTok, YouTube, Facebook Live, Twitch, Instagram Live i Musical.ly to tylko niektóre z popularnych platform oraz aplikacji, z których dzieci, a także młodzież mogą korzystać do przesyłania strumieniowego lub tworzenia własnych treści. Warto jednak zastanowić się nad tym, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci, które postanowią dzielić się swoją twórczością w ten sposób.

Streaming i interakcja z podobnie myślącymi osobami może być świetną zabawą, a nawet nieść pomoc młodym ludziom w budowaniu pewności siebie i wzmacnianiu więzi społecznych. Nie możemy jednak ignorować potencjalnego ryzyka podczas korzystania z takich usług przez dzieci. Oto, jakie niebezpieczeństwa niesie za sobą streaming na żywo osób nieletnich i jak zminimalizować możliwość stania się ofiarą cyberataku.

Nadmierne udostępnianie danych osobowych - Interakcja z publicznością w czasie rzeczywistym może skłonić dzieci do podawania informacji o sobie, o swoich rodzinach lub dzielenia się poufnymi danymi, z czego małoletni twórcy nawet nie będą zdawać sobie sprawy. Co więcej, stojąc za ekranem, niektóre dzieci lub nastolatki mogą czuć się mniej skrępowane i zachowywać się niewłaściwie lub inaczej niż w prawdziwym życiu. Dlatego to bardzo istotne, aby monitorować to, jakie treści oraz dane publikują nasze dzieci podczas transmisji online – mówi Mariusz Politowicz, ekspert w zakresie systemów antywirusowych.

Transmisja na żywo pozwala również użytkownikom prezentować widzom określone obrazy ich otoczenia, w tym ich domu, a nawet sypialni, co może spowodować dodatkowe problemy związane z bezpieczeństwem i prywatnością.

Co jako rodzic powinieneś zrobić?

Porozmawiaj ze swoimi dziećmi na temat nadmiernego udostępniania. Podaj przykłady poufnych informacji, których nigdy nie powinny dostarczać nieznajomym lub widzom online – w tym ich lokalizację, adres domowy, nazwę szkoły, wiek, datę urodzenia, numer telefonu, adres e-mail lub zdjęcia.

Możesz także przejść do ustawień prywatności aplikacji/platformy do przesyłania strumieniowego i upewnić się, że ustawienia lokalizacji Twoich dzieci są wyłączone.

Niebezpieczni użytkownicy platform streamingowych

Większość platform mediów społecznościowych i aplikacji do transmisji na żywo umożliwia bezproblemową interakcję między użytkownikami, a platformy takie jak TikTok i Twitch są punktami dostępowymi dla niebezpiecznych osób, które atakują dzieci. Większość interakcji rozpoczyna się od nieszkodliwej wiadomości lub prywatnego czatu, podczas którego drapieżnik komplementuje młodego użytkownika, aby zdobyć jego zaufanie.

Co powinieneś zrobić?

Po pierwsze, większość aplikacji społecznościowych i aplikacji do transmisji na żywo ma kategorię wiekową 13+, co oznacza, że jeśli Twoje dzieci nie osiągnęły minimalnego wieku, nie powinny w ogóle korzystać z platformy. Przejrzyj funkcje i ustawienia prywatności aplikacji ze swoimi dziećmi i naucz je wykrywać oraz zgłaszać podejrzane osoby. Poucz je także, aby nigdy nie wchodziły w interakcje z nieznajomymi. Powinieneś również upewnić się, że znajomi i widzowie Twoich dzieci w mediach społecznościowych to osoby, które znają je też w prawdziwym życiu. Jeśli Twoje dziecko otrzyma jakąkolwiek dwuznaczną propozycję, natychmiast skontaktuj się z policją.

Hejt, nękanie i filmy nagrywane lub udostępniane bez ich zgody

Wiele aplikacji do transmisji na żywo umożliwia widzom pozostawienie anonimowych komentarzy, które mogą wyrządzić dziecku krzywdę emocjonalną. Co więcej, złośliwe osoby mogą nagrywać lub udostępniać treści Twoich dzieci innym podmiotom bez ich zgody, próbując je zawstydzić, trollować, a nawet podszywać się pod nie.

Co powinieneś zrobić?

Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o symptomach i skutkach cyberprzemocy i upewnij się, że zawsze będzie zgłaszać Tobie i innym odpowiedzialnym dorosłym wszelkie oznaki nadużyć w Internecie.

Aplikacje do udostępniania wideo mogą być zabawne i bezpieczne, jeśli są używane mądrze, z zachowaniem należytej ostrożności. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w monitorowaniu aktywności cyfrowej swojego dziecka i czasu spędzanego przed ekranem, warto również korzystać z modułu kontroli rodzicielskiej, który jest dołączany do wielu systemów antywirusowych.

Marta Jarosz