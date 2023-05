FAKT: karmienie piersią po cesarskim cięciu jest możliwe

Oczywiście! Jeśli dziecko przyszło na świat przez cesarskie cięcie, z powodzeniem może być karmione piersią. Faktem jest również, że czasami po tym szczególnym zabiegu potrzeba chwili, aby w pełni cieszyć się tymi wyjątkowymi chwilami z maluszkiem. Pokarm matczyny może pojawić się w 5.-6. dobie po cesarskim cięciu. Może zdarzyć się też, że cesarskie cięcie utrudnia rozwinięcie laktacji, jednak z pomocą położnej i doradcy laktacyjnego prawdopodobnie piersi mamy zaczną produkować mleko, a kobieta i dziecko będą mogli budować niepowtarzalną więź dzięki chwilom bliskości.

Warto pamiętać, że karmienie piersią to złoty standard żywienia niemowląt. Matczyny pokarm jest dopasowany do szczególnych potrzeb wciąż rozwijającego się organizmu niemowlęcia, w tym jego układu pokarmowego, którego rola nie sprowadza się jedynie do wchłaniania ważnych składników odżywczych. Okazuje się, że jelita pełnią też kluczową rolę w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu układu odpornościowego. Choć są częścią układu pokarmowego, przez specjalistów uważane są także za bardzo ważny element układu immunologicznego – to właśnie w nich znajduje się nawet 70%-80% komórek odpornościowych organizmu.

To jeden z wielu powodów, aby stosować się do zaleceń ekspertów ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby mleko mamy było jedynym pokarmem dziecka w pierwszym półroczu jego życia. Po tym czasie przychodzi czas na rozszerzanie jadłospisu niemowlęcia, jednak kobiecy pokarm wciąż powinien być stałym elementem codziennej diety maluszka – nawet do 2. roku życia lub dłużej, jeśli będzie to pożądane przez mamę i dziecko.

MIT: Po zażyciu leków przeciwbólowych nie można karmić piersią

Po cesarskim cięciu mama przez jakiś czas może przyjmować leki przeciwbólowe. Podczas zabiegu naruszanych jest aż 5 warstw tkanek, dlatego ból po porodzie jest czymś zupełnie naturalnym. Nieprawdą jest jednak twierdzenie, że przyjmowanie leków przeciwbólowych negatywnie wpływa na karmienie piersią. Są substancje, których zażywanie jest zupełnie bezpieczne. Takie preparaty zaleci lekarz prowadzący.

FAKT: szybki kontakt z dzieckiem po cesarskim cięciu pozytywnie wpływa na laktację

To prawda. Na laktację korzystnie wpływa możliwie najszybszy kontakt mamy i dziecka, który wpływa na poziom hormonów u mamy, a tym samym stymuluje produkcję mleka. Przy znieczuleniu zewnątrzoponowym możliwy on jest już na sali porodowej, a przy znieczuleniu ogólnym – do pół godziny po obudzeniu mamy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby po cesarskim cięciu przeprowadzonym zarówno w znieczuleniu podpajęczynówkowym, jak i ogólnym zastosować kontakt „skóra do skóry” tak szybko, jak tylko będzie to możliwe[6]. Jak może wyglądać kontakt „skóra do skóry” jeszcze w trakcie zabiegu? Wystarczy, że noworodek zostanie przytulony do policzka mamy. Czasami udaje się położyć go na kobiecie, a nawet przystawić do piersi.

MIT: po cesarskim cięciu laktację pobudzi tylko laktator

Dziecko w pierwszych dniach potrzebuje niewielkiej ilości pokarmu. Jednak bardzo ważne dla rozwinięcia laktacji jest stymulowanie brodawek – najlepiej poprzez jak najczęstsze przystawianie dziecka do piersi. To sygnał dla organizmu, że musi produkować większą ilość mleka, aby zaspokoić potrzeby niemowlęcia. Zdarza się jednak, że karmienie piersią nie przychodzi łatwo. Wówczas warto skonsultować się z położną lub doradcą laktacyjnym. Specjalista wytłumaczy, w jaki sposób stymulować laktację, jak prawidłowo przystawiać dziecko do piersi, jak wybrać odpowiednią technikę oraz pozycję i co robić w przypadku problemów. Czasem rzeczywiście rozwiązaniem może okazać się dodatkowe stymulowanie laktacji przy pomocy laktatora, jednak nie jest to jedyna możliwość.

Warto pamiętać, że nastawienie, pozytywne podejście i zachowanie spokoju mają ogromny wpływ na przebieg laktacji, dlatego jeśli mama ma jakiekolwiek wątpliwości, może i powinna skorzystać z pomocy ekspertów.

