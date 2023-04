"Dzieci pozostawione w toaletach, pozbawiane drzemki z powodu braku łóżek, nie podaje się im picia, aby nie brudziły pieluch, karmi na siłę, a nawet maltretuje fizycznie – do takich sytuacji dochodzi w części francuskich żłobków alarmuje Igas w opublikowanym we wtorek raporcie, który wzywa do daleko idących reform, aby lepiej zapobiegać nadużyciom.

Inspektorzy zostali wysłani do żłobków po śmierci 11-miesięcznego dziecka w prywatnym żłobku w Lyonie w czerwcu ubiegłego roku. Po tragedii postawiono zarzut pracownikowi podejrzanemu o spowodowanie spożycia żrącego produktu przez dziecko.

Inspektorzy zweryfikowali 36 placówek publicznych i prywatnych w całej Francji i przeprowadzili ankietę, na którą odpowiedziało 5 275 dyrektorów, 12 545 pracowników żłobków i 27 671 rodziców.

Igas postuluje zwiększeniu nadzoru i poziomu kwalifikacji opiekunów i finansowanie żłobków w oparciu o wskaźniki jakości.

„Zero tolerancji dla przemocy wobec dzieci w żłobkach i domach” – napisała na Twitterze sekretarz stanu ds. dzieci Charlotte Caubel.

"Wszystkie zalecenia raportu zostaną wzięte pod uwagę" - zapewnił w komunikacie prasowym minister ds. solidarności Jean-Christophe Combe.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

