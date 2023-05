Krok 1: Nie porównuj się do innych matek!

Reklama

Inne kobiety mogą być doskonałe w opiece nad dziećmi i zarządzaniu domowymi obowiązkami, ale to nie oznacza, że Twoje umiejętności nie są dobre. Nie porównuj się do innych, ponieważ każda mama posiada unikalne podejście do opieki nad dziećmi. Ciesz się i bądź dumna z faktu, że robisz wszystko, co w Twojej mocy, aby być dobrą matką.

Krok 2: Dbaj o siebie

Reklama

Kobiety wkładają wiele pracy we wsparcie swoich rodzin i często mają tendencję do ignorowania swojego zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Powinnaś zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, ponieważ zdrowa i dobrze zadbana matka oznacza zdrowe dziecko.

Krok 3: Przestań próbować być doskonała

Czujesz, że nie robisz wystarczająco dużo dla swoich dzieci? Nie bądź zbyt surowa dla siebie; patrz na to z perspektywy swojego dziecka. Nie obchodzi go, “jak dobrze” się nimi opiekujesz; nie ma żadnej skali. Ono po prostu chce Twojej miłości i uwagi.

Reklama

Krok 4: Pokazuj dziecku, że gorsze dni i trudne emocje są w porządku

Dzieciom może być trudno zaakceptować porażkę. Upewnij się, że rozumieją, że gorsze dni, czy trudne momenty są normalną częścią życia. Jak pokazały wyniki badania MŁODE GŁOWY - dla ponad 50% młodych osób największym wsparciem jest rodzina, a dopiero potem koledzy i nauczyciele. Dlatego tak ważne jest, aby pomóc im zaopiekować się emocjami, które powstały i dać poczucie, że mogą na Ciebie liczyć.

Krok 5: Pokochaj siebie

- Im szybciej pokochasz na nowo życie i siebie, tym dłużej będziesz doświadczać życia z dziecięcą radością - mówi Joanna Bobel, znana w przestrzeni publicznej jako Doktor Miłość.

Jednak jak zdefiniować tę miłość?

- Aby zrozumieć istotę miłości, warto poznać to, czym ona nie jest. Dzięki temu łatwiej uniknąć negatywnych relacji i rozwijać miłość do samego siebie, eliminując niepotrzebne wyrzuty dotyczące “bycia wystarczającą”. Podobnie jak dbamy o nasze zdrowie fizyczne, unikając substancji szkodliwych dla naszego organizmu, tak samo powinniśmy zadbać o nasze zdrowie emocjonalne i wyeliminować czynniki powodujące brak miłości i niszczenie naszej emocjonalnej równowagi. Warto zawsze pamiętać o tym, że nasza świadomość w tej kwestii powinna stale rosnąć i nazywać to, co odbiera nam miłość - dodaje ekspertka.

Krok 6: Szanuj osobowość swojego dziecka

Każde dziecko ma inny charakter i temperament. Zachęcaj swojego malucha do rozwijania pasji, które są mu bliskie. Uszanuj to, że może być zupełnie inne od Ciebie i spójrz na świat jego oczami.

Krok 7: Bądź otwarta

Bądź matką, z którą rozmawiając dzieci czują się swobodnie. Zamiast negować, zapytaj: dlaczego tak uważasz? Odpowiedź na to pytanie może Cię zdziwić, a nawet poszerzyć Twój punkt widzenia.

I na koniec, pamiętaj: celem nie jest osiągnięcie perfekcji. To nie zawody. Dla swojego dziecka i tak już wygrałaś.