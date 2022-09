W badaniu, na podstawie którego powstał raport, dużą część poświęcono tematowi rodzicielstwa i postaw proekologicznych rodziców.

Aż 60% osób biorących udział w badaniu przyznaje, że samodzielnie inicjuje tematy ekologiczne, by uwrażliwić dziecko na te kwestie. Kolejne 30% odpowiada na pytania dzieci lub rozwija wątek, gdy dziecko zainteresuje się jakimś zagadnieniem związanym z tematyką eko.

Dużą potrzebę troski o planetę widać także w kolejnych danych płynących z badania. Trwająca od kilku lat moda na drewniane zabawki ma już swoje odzwierciedlenie w statystykach – 45% rodziców deklaruje, że świadomie wybiera takie zabawki, rezygnując z plastiku (który preferuje ¼ rodziców). Jednak 29% nadal nie zwraca uwagi na surowce, z jakich są one wykonywane.

Czego uczymy dzieci?

Ponad 70% rodziców deklaruje, że najczęściej zachęca swoje dzieci do:

wyłączania światła przy wychodzeniu z pomieszczenia,

segregowania odpadów,

oszczędzania wody, w tym zakręcania kranu podczas mycia zębów.

Są to proste działania, w które włączyć możemy już dzieci w wieku przedszkolnym. W ten sposób od najmłodszych lat pokazujemy im przyjazne środowisku nawyki i uczymy oszczędzania.

2/3 Polaków deklaruje też, że uczy swoje dzieci używania toreb wielorazowych – najłatwiej przekazywać to podczas wizyt w sklepie, pokazując dzieciom, że zabranie torby z domu to ekonawyk, który można wypracować naprawdę szybko. A będąc już na zakupach, ponad 30% Polaków uczy dzieci, by sięgając po produkty ze sklepowych półek, zwracać uwagę na opakowania z recyklingu.

Ekonawyki mogą towarzyszyć nam również w kąpieli. Ponad połowa Polaków deklaruje, że uczy dzieci, dlaczego lepiej wziąć szybki prysznic niż długą kąpiel w wannie wypełnionej wodą.

Co to jest upcykling?

W ramach badania zapytano także o upcykling – formę przetwarzania odpadów w wartościowe przedmioty. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość nowych materiałów wykorzystywanych do ich produkcji, jak i wytwarzanych odpadów.

Połowa rodziców deklaruje, że stosuje upcykling, np. tworząc zabawki z niepotrzebnych przedmiotów, a część stosuje upcykling w innych aktywnościach z dziećmi.

