Zatrucia lekami to niemal połowa wszystkich zatruć u dzieci – informuje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych*. Do wielu takich sytuacji dochodzi w domu, w wyniku nieograniczonego dostępu najmłodszych do leków i suplementów diety. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego warto przypomnieć sobie zasady tworzenia bezpiecznej domowej apteczki

Dobrze wyposażona apteczka powinna znaleźć się w każdym domu, a każdy z jego mieszkańców musi umieć z niej korzystać w zakresie dostosowanym do wieku. Dzieci mogą mieć dostęp np. do gotowych do użycia plastrów czy środków dezynfekujących, jednak wiele leków, które znajdują się w domowych apteczkach, jest dla nich dużym zagrożeniem. Eksperci w dziedzinie farmacji przypominają, że stosowanie substancji leczniczych bez kontroli może być szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia. Reklama Jak zatem zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych? Apteczka powinna być przechowywana w niedostępnym dla dzieci miejscu.

Należy regularnie sprawdzać termin ważności przechowywanych leków oraz czy lek nie został wycofany z obrotu przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Lista leków wycofanych lub wstrzymanych w obrocie znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Dobrą praktyką jest zapisywanie na opakowaniu daty otwarcia leku. Niektóre preparaty, np. krople do oczu, oprócz daty ważności mają także czas od otwarcia, po którym powinny zostać zutylizowane.

Warto zachować ulotki lekowe. W sytuacji podejrzenia zażycia leku przez dziecko, łatwiej będzie podać lekarzowi komplet informacji.

Należy zwrócić uwagę na warunki przechowywania leków. Niektóre z nich wymagają przechowywania w lodówce.

Leki, szczególnie syropy, powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach. Przelane np. do plastikowej butelki, mogą uśpić czujność zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Uczmy dzieci, że leki to nie cukierki i można je przyjmować tylko za zgodą rodziców. W domowej apteczce znajdują się substancje, które mogą okazać się dla dzieci szczególnie niebezpieczne. – Leki zawierające kodeinę czy dekstrometorfan, czyli częste składniki syropów przeciwkaszlowych, u dzieci poniżej 12. roku życia mogą powodować problemy z oddychaniem. Preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy mogą wywołać u najmłodszych zespół Reye'a, który kończy się nawet śmiercią. Leki antydepresyjne mogą powodować zaburzenia akcji serca, spadki ciśnienia i zaburzenia świadomości. Niebezpieczne może okazać się również zażycie zbyt dużej dawki leków zawierających ibuprofen. U dzieci może prowadzić do krwawienia z przewodu pokarmowego. Także z pozoru bezpieczne leki roślinne mogą stanowić spore zagrożenie. Olejek miętowy może wywołać bezdech i zamknięcie głośni. Nie zawsze działania niepożądane po niekontrolowanym zażyciu leku występują od razu, dlatego tak ważny jest kontakt z lekarzem – tłumaczy mgr Izabela Baj, Dyrektor ds. Opieki farmaceutycznej Gemini Polska. Reklama Już za moment rok szkolny, a także okres jesienno-zimowych infekcji. Wielu rodziców zastanawia, co powinno znaleźć się w jesiennej apteczce, aby wzmocnić odporność najmłodszych. – Warto wyposażyć ją w leki wspomagające układ immunologiczny oraz preparaty z witaminą D, ale przede wszystkim należy pamiętać o bezpieczeństwie przechowywania leków – dodaje Izabela Baj. *”Ostre zatrucia jako przyczyna hospitalizacji dzieci i młodzieży w oddziale pediatrycznym – 9-letnia analiza”, Teresa Jackowska, Monika Grzelczyk-Wielgórska, Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 9, 2014.