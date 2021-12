Irena Kamińska-Radomska z córką Dominiką Grodowską rozmawiały w DDTVN o tym, czy wnuki kocha się bardziej niż dzieci.

Reklama

– Wiele czynników odpowiada za to, że inaczej się kocha. To jest bardzo bliska więź, ale to jest więź po prostu inna niż z rodzicami – powiedziała psycholożka dziecięca Aleksandra Piotrowska.