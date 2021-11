Zastanawiają się, czy urlop bez dzieci to egoizm, czy zdrowe podejście do wypoczynku?

- Każdy ma prawo do urlopu i odpoczynku w takim zakresie, w jakim potrzebuje – powiedziała w DDTVN Monika Perkowska, psycholog dziecięcy. - Od razu zahaczmy proszę o tatusiów, bo oni też mają prawo do odpoczynku i to należy do zadań pary, która wychowuje dziecko – dodała.

Jak przygotować dziecko na wyjazd rodziców?