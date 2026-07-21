Szklanka dziennie cudownie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz

Ten przysmak działa łagodząco na jelita i daje uczucie sytości

Chodzi o kisiel, ale nie ten z torebki, tylko taki, jaki nasze babcie i mamy robiły z sezonowych owoców. Deser ten wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z dzieciństwem lub lekkim posiłkiem podawanym podczas problemów żołądkowych. Tymczasem odpowiednio przygotowany, na bazie owoców i z niewielką ilością np. miodu, może być wartościowym elementem codziennej diety także dla dorosłych.

Za jego właściwości odpowiada przede wszystkim skrobia ziemniaczana, która działa osłonowo na przewód pokarmowy, tworząc delikatną, ochronną warstwę na błonie śluzowej żołądka i jelit. Dzięki temu kisiel jest lekkostrawny i często poleca się go osobom z wrażliwym układem pokarmowym lub w okresie rekonwalescencji po dolegliwościach żołądkowo-jelitowych.

Dodatkowym atutem jest to, że kisiel dobrze nawadnia organizm i nie obciąża układu trawiennego tak jak ciężkie, tłuste przekąski. Jeśli przygotujemy go z dodatkiem świeżych lub mrożonych owoców, dostarczymy również błonnika, który wspiera pracę jelit, pomaga dłużej zachować uczucie sytości i może ułatwiać ograniczenie podjadania między posiłkami.

Coraz więcej mówi się dziś o tym, jak ważna dla zdrowia jest mikrobiota jelitowa. To właśnie jelita mają wpływ nie tylko na trawienie, ale również na odporność i samopoczucie.

Domowy kisiel może wspierać także serce

Największą zaletą domowego kisielu jest to, że możemy sami kontrolować jego skład. Jeśli przygotujemy go na bazie naturalnych soków i świeżych owoców, dostarczymy organizmowi przeciwutleniaczy, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Owoce zawierają także witaminy i związki wspierające prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych oraz układu krążenia.

Jak zrobić domowy kisiel z soku i świeżych owoców?

Przygotowanie domowego kisielu jest bardzo proste i zajmuje dosłownie kilka minut.

Składniki:

500 ml naturalnego soku owocowego, np. malinowego, wiśniowego albo porzeczkowego, może być rozcieńczony wodą,

2 łyżki skrobi ziemniaczanej,

garść świeżych owoców,

opcjonalnie odrobina miodu, erytrolu lub cukru.

Większość soku wlej do garnka i podgrzej. W osobnej szklance wymieszaj pozostały zimny sok ze skrobią ziemniaczaną tak, aby nie było grudek. Gdy sok w garnku zacznie się lekko gotować, wlej mieszankę ze skrobią i cały czas mieszaj.

Po chwili kisiel zacznie gęstnieć. Na koniec dodaj świeże owoce. Możesz podawać go na ciepło albo po schłodzeniu. Taki deser jest lekki, sycący i zdecydowanie lepiej sprawdzi się jako wieczorna przekąska niż chipsy czy słodycze.

Jakie owoce najlepiej dodać do kisielu?

Kisiel możemy robić z malin, jagód, borówek, wiśni, porzeczek, truskawek, itp. Wszystkie te owoce dostarczają błonnika oraz naturalnych związków o działaniu przeciwutleniającym.

Czy kisiel pomaga schudnąć?

Sam kisiel nie odchudza. Może jednak ułatwić kontrolę masy ciała, jeśli zastąpi wysokokaloryczne desery. Domowy kisiel z dodatkiem owoców ma zdecydowanie mniej kalorii niż drożdżówki czy batoniki, a jednocześnie pomaga zaspokoić ochotę na cos słodkiego.