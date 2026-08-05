Sukces "Love is Blind: Polska" zaskoczył samych twórców. Ważne ogłoszenie o drugim sezonie

Premiera drugiego sezonu programu "Love is Blind: Polska" nastąpi w 2027 roku platformie Netflix.

Drugi sezon megahitu

Pierwsza polska odsłona globalnego hitu Netflixa zaprosiła uczestników – i widzów – do miłosnego eksperymentu, w którym pierwsze spojrzenie ustępuje miejsca rozmowie, emocjom i pytaniu: czy miłość może być ślepa? Historie par, które wzięły udział w programie i otworzyły na siebie serca, wzbudziły ogromne emocje. Od dnia premiery program "Love is Blind: Polska" przez sześć tygodni utrzymywał się na liście dziesięciu najchętniej oglądanych tytułów w serwisie w Polsce. Teraz Netflix oficjalnie potwierdził, że fani doczekają się drugiej edycji tej produkcji.

Od premiery "Love is Blind: Polska" nie schodziło z czołówki najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. Widzowie w całym kraju przeżywali ten eksperyment razem z uczestnikami – ich wzruszenia, wątpliwości i decyzje. Tak ogromne zaangażowanie odbiorców sprawia, że chcemy dalej dostarczać jakościowe historie i prawdziwe emocje. Druga edycja będzie kolejną szansą, by sprawdzić, czy we współczesnym świecie miłość może zacząć się od samej rozmowy i być rzeczywiście ślepa – mówi Ola Nadzieja, menedżerka odpowiedzialna za rozwój formatów rozrywkowych oraz produkcji typu non-fiction w Netflixie.

Casting do drugiej edycji

"Jeśli wiesz, czego chcesz od życia i jesteś gotowy/gotowa na kolejny krok, zgłoś się na casting" – zachęcą producenci show.. Netflix poszukuje kobiet i mężczyzn, którzy pragną stworzyć trwały, oparty na głębokim uczuciu związek na całe życie. Aby zgłosić się na casting do drugiej edycji "Love is Blind: Polska", wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny «TUTAJ» – i daj sobie szansę na miłość.

Kulminacja – ale nie finał

Przy okazji "ślubnego" odcinka pierwszej edycji, który pojawił się na Netflixie 20 maja, doszło do pewnego zamieszania. Część fanów było bowiem przekonanych, że to już ostatni odcinek pierwszej edycji show. Okazało się jednak, że wcale nie i na widzów czekał jeszcze jeden odcinek.

Czy związki par przetrwały?

Spośród połączonych uczuciem pięciu par, które opuściły kabiny, cztery stanęły przed ołtarzem, by odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: czy miłość może być ślepa? Wiążące "tak" powiedzieli sobie Daria i Filip oraz Marta i Damian, dając dowód miłości, na której chcą budować wspólną przyszłość. Jak potoczyły się losy zaślubionych par? Czy złożona przed ołtarzem przysięga przetrwała próbę czasu? Co słychać u pozostałych uczestników, którzy wybrali inną drogę? Odpowiedzi na te pytania przyniósł właśnie "Reunion".

Szczegółowy harmonogram

Program obejmuje łącznie 11 odcinków i został podzielony na kilka części, prowadząc bohaterów – i widzów – przez kolejne etapy eksperymentu: od pierwszych rozmów w "kabinach", przez testowanie relacji w życiu codziennym, aż po decyzje o ślubie.

Część I – 6 maja (5 odcinków)

Część II – 13 maja (4 odcinki)

Część III – 20 maja (1 odcinek)

Część IV (Reunion) – 24 maja (1 odcinek)

Netflix zapowiadał wcześniej, że "Love is Blind: Polska" rzuci wyzwanie współczesnemu światu randkowania, stawiając w centrum pytanie – czy prawdziwa miłość potrafi być ślepa? Czy możliwe jest poznanie swojej bratniej duszy i zbudowanie głębokiej emocjonalnej więzi, nie wiedząc nic o wyglądzie, statusie społecznym czy majątkowym drugiej osoby?

Słynne małżeństwo prowadzącymi

Tak – poprowadzimy "Love is Blind: Polska"! – ogłosili w lipcu ubiegłego roku Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona. Netflix oficjalnie poinformował wówczas, że to właśnie ta para zostanie gospodarzami pierwszej polskiej edycji programu.

Uczestnicy "Love Is Blind: Polska" mają okazję zbudować relacje na podstawie silnej emocjonalnej więzi, nie bazując na wyglądzie zewnętrznym. "O sile miłosnego eksperymentu przekonała się już m.in. Ameryka, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Argentyna. Teraz czas na Polskę – i polskich prowadzących!" – podał Netflix.

"W poszukiwaniu prawdziwego uczucia – od randek w ciemno aż po ostateczne decyzje przy ołtarzu – uczestnikom towarzyszyć będą prowadzący: Zosia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona" – czytaliśmy w informacji prasowej.

Znalezienie prawdziwej miłości to największa wygrana. Jeśli możemy towarzyszyć innym w szukaniu i budowaniu takiej relacji, to wchodzimy w to całym sercem! Jestem bardzo podekscytowana, że będziemy prowadzić "Love is Blind" razem z Andrzejem. Oglądaliśmy i bardzo przeżywaliśmy zagraniczne edycje, dlatego to tak niesamowite, że teraz będziemy mogli doświadczyć tych emocji razem z uczestnikami i towarzyszyć im w tym procesie – mówiła Zosia Zborowska-Wrona.

Komunikacja jest kluczem do udanej, szczęśliwej relacji, a tutaj jest też kluczem do serca. Zakochanie się w kimś na podstawie godzin przeprowadzonych rozmów, bez widzenia się nawzajem, wydaje się wręcz magiczne w obliczu współczesnego świata relacji – dodawał Andrzej Wrona.

Na czym polega "Love is Blind"?

W "Love is Blind" single i singielki spotkają się ze sobą w tzw. kapsułach – pokojach połączonych ze sobą cienką ścianą. To w nich, odcięci od świata zewnętrznego i bez widzenia się nawzajem, pary prowadzą rozmowy, poznając się lepiej każdego dnia. Gdy zbudowana w ten sposób emocjonalna więź przerodzi się w głębokie uczucie, decydują się na zaręczyny – dopiero wtedy zobaczą się po raz pierwszy. Po opuszczeniu "kapsuł" pary starają się połączyć emocjonalną więź z fizyczną – zamieszkują ze sobą, testują swoją relację w życiu codziennym i planują ślub. To właśnie przy ołtarzu zdecydują, czy powiedzą sobie sakramentalne "tak" i udowodnią, że miłość jest naprawdę ślepa, czy też odejdą od siebie na zawsze.

Love is Blind na świecie

Program "Love is Blind" stał się globalnym fenomenem od premiery pierwszej edycji w Netflixie w 2020 roku. Po tym, jak eksperyment stał się hitem w USA (gdzie w sumie doczekał się 8 sezonów), podbił również serca fanów dzięki adaptacjom zrealizowanym w Brazylii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, Meksyku, Argentynie oraz na Bliskim Wschodzie. Netflix ogłosił już, że oprócz Polski, "Love is Blind" pojawi się także we Francji i we Włoszech. Wszystkie dotychczas wyprodukowane edycje i sezony są dostępne do obejrzenia w Netflixie.

Kto mógł zgłosić się do "Love is Blind: Polska"?

"Love is Blind: Polska" był zapowiadany przez Netflix jako "wyjątkowy i pierwszy tego rodzaju eksperyment miłosny, w którym najważniejsza jest szczerość i głęboka emocjonalna więź". Jeśli wiesz, czego chcesz od życia i jesteś gotowy/gotowa na kolejny krok, zgłoś się na casting. Netflix poszukuje kobiet i mężczyzn, którzy pragną stworzyć trwały, oparty na głębokim uczuciu związek na życie – informowała platforma w marcu 2025. Niewykluczone, że casting do programu zostanie ponownie otwarty na ewentualne przyszłe edycje.