Napary i herbaty wielu z nas pije coraz częściej. Nie tylko po to, by się zrelaksować lub poprawić jakość naszego snu, ale też wesprzeć nasz organizm w wielu ważnych funkcjach. Jedną z nich jest trawienie. Często szukamy skutecznego sposobu na zrzucenie zbędnych kilogramów i podkręcenie metabolizmu.

Jednym z mało znanych a bardzo skutecznych naparów jest ten z liści brzozy. Okazuje się, że nie tylko uspokaja i poprawia nasz nastrój, ale też pomaga w spalaniu tłuszczu i poprawie trawienia.

Herbata z tych liści pomaga w odchudzaniu

Okazuje się, ze ten domowy spalacz tłuszczu ma dobroczynne właściwości. Liście brzozy mają mnóstwo cennych witamin takich jak C i K. Bogate są w minerały i związki organiczne takie jak flawonoidy. Herbata z liści brzozy wspomaga odporność, oczyszcza organizm z toksyn i nadmiaru wody a także łagodzi dolegliwości żołądkowe. To także napar, który ma działanie przeciwzapalne i wspomaga leczenie stawów. To jednak przede wszystkim zapomniany, ale bardzo skuteczny sposób na podkręcanie metabolizmu i wspomaganie odchudzania.

Ta herbata spala tłuszcz. Jak ją przygotować?

Przygotowanie herbaty z liści brzozy jest niezwykle proste. Wystarczy zebrać młode, jasnozielone liście brzozy. Następnie dokładnie je umyć i ususzyć w naturalny sposób (np. na papierze).

Można je również kupić w sklepie zielarskim. Łyżeczkę suszonych liści wystarczy zalać szklanką wrzątku i przez 10-15 minut parzyć pod przykryciem. Po tym czasie warto napar przecedzić. Tak przygotowany napar pić 2-3 razy dziennie. Pamiętajmy, by robić to małymi porcjami, najlepiej między posiłkami.

Na co jeszcze pomaga herbata z liści brzozy?

Warto też pamiętać, że takim naparem z liści brzozy, ale przestudzonym można płukać włosy. Taka płukanka nie tylko sprawi, że będą lśniące, ale też wzmocnią się nasze cebulki włosowe. Napar z liści brzozy to także idealny sposób na podrażnioną skórę. Przynosi ulgę tym, którzy cierpią na trądzik, różnego rodzaju wysypki, czy zapalenia skóry.