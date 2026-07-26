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Herbata z liści tego drzewa działa cuda. Rewelacyjnie spala tłuszcz

Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:29
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Herbata z liści tego drzewa działa cuda. Rewelacyjnie spala tłuszcz/Shutterstock
Rośliny i zioła to naturalne i często bardzo dobre składniki do robienia naparów pomocnych w odchudzaniu i podkręcaniu metabolizmu. Okazuje się, że w prawie każdym ogrodzie lub parku rośnie drzewo, którego liście nadają się do tego idealnie. Świetnie spalają tłuszcz. O jakie drzewo dokładnie chodzi? Jak przygotować herbatę, która pomoże nam schudnąć?

Napary i herbaty wielu z nas pije coraz częściej. Nie tylko po to, by się zrelaksować lub poprawić jakość naszego snu, ale też wesprzeć nasz organizm w wielu ważnych funkcjach. Jedną z nich jest trawienie. Często szukamy skutecznego sposobu na zrzucenie zbędnych kilogramów i podkręcenie metabolizmu. 

Jednym z mało znanych a bardzo skutecznych naparów jest ten z liści brzozy. Okazuje się, że nie tylko uspokaja i poprawia nasz nastrój, ale też pomaga w spalaniu tłuszczu i poprawie trawienia. 

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Herbata z tych liści pomaga w odchudzaniu

Okazuje się, ze ten domowy spalacz tłuszczu ma dobroczynne właściwości. Liście brzozy mają mnóstwo cennych witamin takich jak C i K. Bogate są w minerały i związki organiczne takie jak flawonoidy. Herbata z liści brzozy wspomaga odporność, oczyszcza organizm z toksyn i nadmiaru wody a także łagodzi dolegliwości żołądkowe. To także napar, który ma działanie przeciwzapalne i wspomaga leczenie stawów. To jednak przede wszystkim zapomniany, ale bardzo skuteczny sposób na podkręcanie metabolizmu i wspomaganie odchudzania.

Ta herbata spala tłuszcz. Jak ją przygotować?

Przygotowanie herbaty z  liści brzozy jest niezwykle proste. Wystarczy zebrać młode, jasnozielone liście brzozy. Następnie dokładnie je umyć i  ususzyć w naturalny sposób (np. na papierze).

Można je również kupić w sklepie zielarskim. Łyżeczkę suszonych liści wystarczy zalać szklanką wrzątku i przez 10-15 minut parzyć pod przykryciem. Po tym czasie warto napar przecedzić. Tak przygotowany napar pić 2-3 razy dziennie. Pamiętajmy, by robić to małymi porcjami, najlepiej między posiłkami.

Na co jeszcze pomaga herbata z liści brzozy?

Warto też pamiętać, że takim naparem z liści brzozy, ale przestudzonym można płukać włosy. Taka płukanka nie tylko sprawi, że będą lśniące, ale też wzmocnią się nasze cebulki włosowe. Napar z liści brzozy to także idealny sposób na podrażnioną skórę. Przynosi ulgę tym, którzy cierpią na trądzik, różnego rodzaju wysypki, czy zapalenia skóry. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: zdrowieporadyodchudzanieherbata
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Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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