Ogórki kiszone to dla wielu osób jeden ze smaków lata zamknięty w słoiku. Są świetnym dodatkiem do dań obiadowych, kanapek czy surówek. To także naturalny probiotyk, który wspomaga naszą odporność oraz jelita.
Ogórki kiszone siostry Anastazji. Ten prosty trik warto zastosować
Przygotowując kiszone ogórki chcemy, by były jędrne i chrupiące. Jak to zrobić? Okazuje się, że znana kucharka, czyli siostra Anastazja ma na to sposób. Dzięki kilku prostym zasadom ogórki kiszone będą smaczne i jędrne.
Ogórki kiszone według siostry Anastazji. Te odmiany warto wybrać
Okazuje się, że najważniejsze jest wybranie odpowiednich odmian ogórków a także dobranie proporcji zalewy. Jakie ogórki będą najlepsze do kiszenia? Które warto wybrać? Według siostry Anastazji najlepsze do przygotowania kiszonych ogórków są odmiany takie jak Julian, Botus, Octopus lub Andrus.
Zalewa do ogórków kiszonych. lle soli na litr wody?
Wszystkie te odmiany są dobre, bo po ukiszeniu będą nadal twarde i jędrne. Kolejny krok to zalewa przygotowana w odpowiednich proporcjach. Na każdy litr wody należy dodać jedną łyżkę soli kuchennej. To właśnie taki dobór składników zapewni, że ogórki wyjdą takie jak trzeba.
Jaki składniki należy dodać według siostry Anastazji, by ogórki kiszone nie tylko były jędrne, twarde, ale także odpowiednio kwaśne? Oto przepis na ogórki kiszone siostry Anastazji.
Ogórki kiszone siostry Anastazji - składniki
- 2 kg ogórków gruntowych (najlepiej odmiany Julian, Botus, Octopus lub Andrus),
- 10 baldachów kopru,
- 1 korzeń chrzanu,
- 2 główki czosnku,
- 2 litry wody,
- 2 łyżki soli kuchennej
Ogórki kiszone siostry Anastazji - sposób przygotowania
- Ogórki dokładnie umyj i namocz w zimnej wodzie na godzinę. Słoiki wyparz i osusz.
- Do każdego słoika włóż po 2 ząbki czosnku, jeden baldach kopru i kawałek korzenia chrzanu. Ułóż ogórki ciasno w słoikach.
- Przygotuj zalewę: do wody wsyp sól, wymieszaj i zagotuj. Wlej gorącą zalewę do słoików, zakręć je i odstaw w suche oraz chłodne miejsce. Ogórki kiszone będą gotowe do jedzenia po 3 miesiącach.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.