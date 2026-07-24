Dziennik Gazeta Prawana logo

Ogórki kiszone siostry Anastazji. Dwa proste triki by były chrupiące

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:18
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Canned,And,Preserved,Fresh,Homemade,Pickles,Cucumber,In,Glass,Jar.
Ogórki kiszone siostry Anastazji. Dwa proste triki by były chrupiące/Shutterstock
Lato to czas ogórków. Nie tylko tych świeżych zielonych, ale też kiszonych. To właśnie teraz każda gospodyni i fan domowych przetworów zabiera się za ich przygotowanie. Co zrobić, by były chrupiące i jędrne? Siostra Anastazja ma dwa proste triki na to, by wyszły perfekcyjnie.

Ogórki kiszone to dla wielu osób jeden ze smaków lata zamknięty w słoiku. Są świetnym dodatkiem do dań obiadowych, kanapek czy surówek. To także naturalny probiotyk, który wspomaga naszą odporność oraz jelita.

Ogórki kiszone siostry Anastazji. Ten prosty trik warto zastosować

Przygotowując kiszone ogórki chcemy, by były jędrne i chrupiące. Jak to zrobić? Okazuje się, że znana kucharka, czyli siostra Anastazja ma na to sposób. Dzięki kilku prostym zasadom ogórki kiszone będą smaczne i jędrne.

Ogórki w musztardzie siostry Anastazji. Znikają prosto ze słoika
Ogórki w musztardzie siostry Anastazji. Znikają prosto ze słoika

Ogórki kiszone według siostry Anastazji. Te odmiany warto wybrać

Okazuje się, że najważniejsze jest wybranie odpowiednich odmian ogórków a także dobranie proporcji zalewy. Jakie ogórki będą najlepsze do kiszenia? Które warto wybrać? Według siostry Anastazji najlepsze do przygotowania kiszonych ogórków są odmiany takie jak Julian, Botus, Octopus lub Andrus.

Zalewa do ogórków kiszonych. lle soli na litr wody?

Wszystkie te odmiany są dobre, bo po ukiszeniu będą nadal twarde i jędrne. Kolejny krok to zalewa przygotowana w odpowiednich proporcjach. Na każdy litr wody należy dodać jedną łyżkę soli kuchennej. To właśnie taki dobór składników zapewni, że ogórki wyjdą takie jak trzeba.

Jaki składniki należy dodać według siostry Anastazji, by ogórki kiszone nie tylko były jędrne, twarde, ale także odpowiednio kwaśne? Oto przepis na ogórki kiszone siostry Anastazji.

Ogórki kiszone siostry Anastazji - składniki

  • 2 kg ogórków gruntowych (najlepiej odmiany Julian, Botus, Octopus lub Andrus),
  • 10 baldachów kopru,
  • 1 korzeń chrzanu,
  • 2 główki czosnku,
  • 2 litry wody,
  • 2 łyżki soli kuchennej

Ogórki kiszone siostry Anastazji - sposób przygotowania

  1. Ogórki dokładnie umyj i namocz w zimnej wodzie na godzinę. Słoiki wyparz i osusz.
  2. Do każdego słoika włóż po 2 ząbki czosnku, jeden baldach kopru i kawałek korzenia chrzanu. Ułóż ogórki ciasno w słoikach.
  3. Przygotuj zalewę: do wody wsyp sól, wymieszaj i zagotuj. Wlej gorącą zalewę do słoików, zakręć je i odstaw w suche oraz chłodne miejsce. Ogórki kiszone będą gotowe do jedzenia po 3 miesiącach.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisogórki kiszonekiszone ogórkizalewa do ogórków kiszonych
Powiązane
Summer,Eastern,European,Dinner,Young,Boiled,Potatoes,With,Butter,Fried
Mizeria po szwedzku. Ten jeden składnik podkręca jej smak
Traditional,Hungarian,Homemade,Lecho,In,Glass,Jars.,Preserved,Tomatoes,And
Przecier pomidorowy siostry Anastazji. To wlewa po łyżce do każdego słoika
Rice,With,Vegetables,-,Zucchini,,Paprika,And,Onions.,Home,Canning
Sałatka na zimę do słoików siostry Anastazji. Sto razy lepsza niż ta z ogórków
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMarcin Prokop zabrał głos ws. byłej żony. To mówi o jej debiucie w Polsacie »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o III wojnie światowej. Podaje konkretną datę
A,Wall,Made,Of,Nuts,And,Bolts,On,The,Borders
Kontrowersyjna wizja jasnowidza Jackowskiego. "Front ma ruszyć z Polski"
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Józef Peruga
87-letni Józef Peruga nie zdał matury. "Zostałem znowu skrzywdzony, będę się odwoływał". Jest reakcja OKE
Chiński samochód elektryczny Geely E2 podczas prezentacji dla polskich dziennikarzy
Oto nowy hit dla polskiej rodziny. Ma 116 KM i napęd na tył. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj