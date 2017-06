Modne buty i dobrze skrojony garnitur to nie wszystko. Przy pierwszym spotkaniu uwaga kobiet w bardzo dużym stopniu skupia się również na… męskich dłoniach. Badania oraz eksperyment przeprowadzony przez markę Semilac pokazują, jak duży związek z atrakcyjnością mężczyzn mają ich zadbane ręce i paznokcie.

Pierwsze wrażenie zaczyna się od dłoni

Badania przeprowadzone w kwietniu 2017 roku przez IRC wskazują, że 68,8% z nas najbardziej ceni u mężczyzn schludny wygląd, którego nieodłącznym elementem są również zadbane dłonie. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio: kultura osobista (66,7%) oraz inteligencja (56,3%). Ponadto blisko 74% Polek deklaruje, iż niezadbane dłonie sprawiają, że nawet najlepiej ubrany mężczyzna przestaje być atrakcyjny. Kolejne wyniki z badania utwierdzają tylko w przekonaniu, że wizerunek mężczyzny zależy bardzo często od stanu jego dłoni i paznokci - dla prawie 72% pań wypielęgnowane dłonie to ważny wyznacznik męskiej atrakcyjności, a nawet 70% z nich uważa, że zadbane męskie dłonie są po prostu sexy.

Poddane surowej ocenie

Przeprowadzony eksperyment miał sprawdzić, czy kobiety faktycznie będą oceniały atrakcyjność mężczyzn poprzez pryzmat zadbanych dłoni. W tym celu psycholog przeprowadziła szereg rozmów z mężczyznami i kobietami. Zapytała ich m.in. o czynniki wpływające na atrakcyjność mężczyzn i o to, która część ciała ich zdaniem jest dla kobiet najważniejsza. Kobiety w przeciwieństwie do panów bardzo często wskazywały na zadbane dłonie. Następnie mężczyźni korzystali z usług profesjonalnej stylistki paznokci, która zadbała o nienaganny wygląd ich dłoni. Do kolejnej części społecznego eksperymentu zaproszono kobiety. Spośród zdjęć dwóch dłoni miały one wskazać tę, która należy do bardziej atrakcyjnego mężczyzny, do takiego z którym chciałyby się spotkać. Uczestniczki były przekonane, że obie dłonie należą do dwóch różnych mężczyzn, podczas gdy były to ręce jednego uczestnika – z tym że jedna przed, a druga – po manicure.

Wyniki eksperymentu potwierdziły płynącą z badań tezę – większość pań wybierała dłoń zadbaną, po zabiegu pielęgnacji paznokci. Kobiety oceniały właścicieli wypielęgnowanych dłoni, jako przystojniejszych, bardziej opiekuńczych i osiągających większe sukcesy w życiu zawodowym i prywatnym.

─ Atrakcyjna dłoń jest bodźcem uruchamiającym wyobraźnię i całą masę projekcji. W trakcie naszego eksperymentu okazało się, że wypielęgnowana, zadbana ręka zazwyczaj jest przypisywana mężczyźnie w garniturze, lekarzowi, prawnikowi, managerowi lub projektantowi. Wiąże się także silnie z poczuciem bezpieczeństwa, lojalnością i atrakcyjnością – tłumaczy po eksperymencie psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Magdalena Chorzewska.

Co ciekawe, dłonie nie tylko pozwalają przypisać innym wykonywany zawód, ale także mogą świadczyć o zainteresowaniach.

– Panie zapytane podczas eksperymentu o pasje właściciela bardziej zadbanej dłoni, częściej odpowiadały, że może to być aktywność sportowa, natomiast właściciele niezadbanych dłoni zazwyczaj kojarzeni byli z biernością, dużym brzuchem i pracą fizyczną – dodaje psycholog. ─ Podsumowując, zadbane dłonie są dla większości z nas wyznacznikiem statusu, dbałości o szczegóły, atrakcyjności, seksapilu. Panowie zdecydowanie nie powinni o tym zapominać – mówi psycholog Magdalena Chorzewska.