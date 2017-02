Korea Południowa, czyli kobiety przejmują władzę

14 lutego jest wyjątkowym dniem również w Azji. To oczywiście czas prezentów, ale – tu pierwsza niespodzianka – wręczają je tylko kobiety! Najczęściej wybierają czekoladki. Koreanki często same je dekorują, np. inicjałami ukochanego. Popularne są też inne słodycze i... kwiaty. Sprawiedliwości staje się zadość miesiąc później, podczas tzw. Białego Dnia (14 marca). Wtedy to mężczyźni obdarowują kobiety. Tak samo świętuje się w Japonii, skąd zresztą pochodzą powyższe zwyczaje. Jednak Koreańczycy poszli jeszcze dalej – w kolejnym miesiącu (14 kwietnia) obchodzą Czarny Dzień, w którym nieobdarowani w poprzednich dwóch miesiącach single spotykają się w restauracjach, aby spożyć dzadzangmjon – tradycyjne danie z makaronu.

Francja i Europa, czyli jedno i to samo?

Tradycje w krajach zachodnich w zasadzie nie różnią się od siebie.

– Mężczyźni ze „stolicy romantyzmu” wcale jakoś nie wyróżniają się romantyzmem - mówi pochodzący z Brazylii Alan Bento mieszkający w Paryżu i pracujący dla tamtejszej wersji aplikacji ZaadoptujFaceta - Popularne są wyjścia do kina, restauracji, wręczanie upominków składających się z kwiatów, kartki i czekoladek – wymienia zwyczaje, których nie powstydziłby się przeciętny Polak.

Jednak nawet na Starym Kontynencie jest parę interesujących wyjątków. W Finlandii walentynki noszą nazwę oznaczającą „dzień przyjaciół” („Ystävänpäivä”), podobnie jest w Estonii. W Danii prócz tradycyjnych upominków (wśród kwiatów królują przebiśniegi) wysyła się kartki z ułożonym przez siebie wierszykiem. Żeby nie było zbyt przewidywalnie, nie są one podpisane imieniem, lecz kropkami odpowiadającymi liczbie liter w imieniu (np. zamiast „Andrzej” adresatka przeczyta „.......”). Warto odgadnąć – w przypadku dobrego wytypowania nadawcy kobieta otrzyma na Wielkanoc kolejny upominek!

Brazylia, czyli za dużo świętowania w lutym

Kraj słynący z karnawału w Rio (w tym roku od 24 lutego) nie mógłby sobie chyba pozwolić na kolejną celebrację, tym razem walentynkową, 10 dni wcześniej. Brazylijczycy walentynki obchodzą dopiero 12 czerwca.

– W moim kraju nie ma znaczenia, czy jesteś singielką, czy masz partnera. I tak obchodzisz ten dzień – mówi Alan Bento. – Albo jedziesz na wycieczkę z partnerem, albo idziesz na imprezę z przyjaciółmi – opowiada Brazylijczyk.

Tajlandia, czyli Budda zamiast seksu

Targi kwiatowe, pomniki (np. słoni), plaże – wszystko przystrojone jest czerwonymi serduszkami. Walentynkowe serca przykleja się nawet do ubrań. Bangkok w walentynki robi wrażenie. Ale nie to najbardziej pociąga młodych Tajów. Dla wielu z nich 14 lutego to dzień utraty dziewictwa. A ponieważ mówimy o kraju, w którym ciąże nastolatek należą do najczęstszych na świecie (w Bangkoku ok. 75 na tysiąc kobiet w wieku 15-19 lat jest już w ciąży), władze postanowiły z tym walczyć. W ostatnich latach 14 lutego rozdawano na ulicach prezerwatywy oraz zorganizowano kampanię „W walentynki tylko posiłek” („Just a Meal for Valentine's Day”), zachęcającą do powrotu do własnego domu po walentynkowej kolacji. Niektórzy oficjele szli jeszcze dalej i namawiali do świętowania „dnia miłości” w buddyjskich świątyniach. Nie przed walentynkową randką albo po niej, lecz... zamiast. Czy w Polsce by się to sprawdziło?