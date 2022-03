O tym, jak wytrwać w takiej relacji opowiedziała dziś w studiu „Dzień Dobry TVN” Marzena Mawricz, psycholog.

- Cechy choleryczne to nie są zaburzenia, to po prostu cechy temperamentalne. Wiele ludzi martwi się, że trzeba je leczyć, ale to nieprawda - powiedziała specjalistka.

Idealnym uzupełnieniem dla choleryka jest przeciwstawny flegmatyk, który potrafi spokojnie wysłuchać wylewu złośnika.

Jakie są zalety i pozytywy bycia cholerykiem?