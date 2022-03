Forma odstresowania powinna być dostosowana do osobowości, dlatego przy jej wyborze warto zwrócić uwagę na swoje potrzeby i możliwości. Jeśli na co dzień żyjemy intensywnie, w wolnym czasie często mamy ochotę na pasywny relaks. Jeśli zaś w pracy męczy nas rutyna chętnie stawiamy na nowe doświadczenia i nutkę adrenaliny.

Jak wynika z badania serwisu Prezentmarzeń "Jak Polki dbają o siebie", sposobem na niwelowanie stresu są aktywności takie jak uprawianie sportów (21%) lub wyciszenie z książką czy muzyką (31%). Częste wśród ankietowanych jest również wskazanie spacerów (28%). W kwestii rozrywek zdania się podzielone. Niektóre panie lubią kreatywne formy spędzania czasu jak różnego rodzaju kursy i warsztaty (29%), inne relaksacyjne jak joga czy pobyt w SPA (28%), wskazywane są również sportowe na przykład siłownia czy basen (17%) oraz sporty ekstremalne, z dużą dawką adrenaliny (26%).

63% osób uważa, że Polki lubią próbować sportów ekstremalnych, szczególnie skoków na bungee i innych sportów w powietrzu (28%) oraz jazdę off road lub za kierownicą szybkich, sportowych samochodów (35%). Obecnie w rozrywce Polki poszukują głównie odstresowania (37%), aktywnego spędzania czasu (31%) oraz dobrej zabawy (24%).

- Z roku na rok coraz więcej kobiet poszukuje dreszczyku emocji w powietrzu, w wodzie czy za kierownicą. Lot w tunelu aerodynamicznym, skok ze spadochronem czy nawet wyprawa off road – z takich rozrywek chętnie korzystają również panie. Wyniki realizowanych przez nas badań i analiza profilu osób korzystających z niestandardowych form aktywności w Polsce pokazują, że kobiety są często inicjatorkami oryginalnych rozrywek. Chcą pokonywać własne lęki i przeżyć niezapomnianą przygodę, dlatego próbują sportów ekstremalnych – mówi Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Polki coraz odważniej rozwijają swoje zainteresowania. Dla poszukiwaczy mocnych doznań, sporty ekstremalne to wielka przygoda i wyzwanie. Aktywności, które balansują na krawędzi ryzyka, dostarczają dużego zastrzyku energii i wrażeń, które pozwalają odreagować trudny czas.

Są jednak też panie, które coraz większą uwagę zaczynają również przykładać do wyciszenia i czują, że jest to im potrzebne - 40% odpowiedzi. Chętnie sięgają po mindfulness czy treningi uważności (21%) lub starają się chodzić na jogę (20%). Sen również stał się ważnym czynnikiem dbania o siebie kiedy wprowadzany jest zdrowy tryb życia (27%). Co trzecia Polka stara się również wygospodarować czas wolny dla siebie.

Najbardziej do współczesnej Polki pasuje określenie rozrywkowa i poszukująca nowych przygód (31%) oraz przebojowa i przedsiębiorcza (29%). Realizacja zawodowa to ważny element życia, na który wskazuje aż 48% osób. Współczesne kobiety chcą się dobrze czuć same ze sobą, bo wtedy lepiej się żyje (38%) i mają wtedy lepsze kontakty z innymi ludźmi (22%).

Badanie sondażowe "Jak dbają o siebie Polki?" zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń w formie ankiety online na próbie 1215 respondentów w lutym 2022 roku.