W pracy z podświadomością wykorzystywane są różne techniki terapeutyczne. Umożliwiają one dotarcie do głębokich przekonań, odkrycie ich i zrozumienie, a także sporządzenie szczegółowego obrazu podświadomych programów dotyczącego niemal każdej sfery naszego życia.

Reklama

– Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo duży wpływ na nasze życie i decyzje ma podświadomość. Bardzo często reagujemy na zastałe sytuacje w pewien automatyczny sposób, którego może nie rozumiemy, który może nie jest adekwatny, ale jest on głęboko zapisany w naszej podświadomości. Więc jeżeli chcemy pracować z jakimiś naszymi nawykami, to najważniejsze jest, żeby odwołać się do naszej podświadomości i właśnie tam, u tej podstawy zacząć je zmieniać – mówi agencji Newseria Lifestyle Agnieszka Frankiewicz, hipnoterapeutka, business & life coach.

Ekspertka zauważa, że jeżeli chcemy zrealizować nasze cele, spełnić marzenia czy odnieść sukces w jakimś konkretnym obszarze, warto zacząć od zbudowania wizji tego sukcesu.

– Bardzo polecam pracę z wizualizacją, najlepiej w stanie odprężenia naszego umysłu, relaksacji. Jest to stan bardzo podobny do momentu tuż przed zaśnięciem, bo wtedy mamy lepszy kontakt z naszą podświadomością, lepszy dostęp do niej. Poprzez wizualizację możemy wpisać w naszą podświadomość rezultat, który chcemy osiągnąć. Dzięki temu będziemy w stanie osiągnąć go z lekkością, bo wtedy nasz umysł w pełni, zarówno ten świadomy, jak i podświadomy, działają wspólnie ku temu, żeby tę wizję zrealizować – wyjaśnia Agnieszka Frankiewicz.

Dzięki wizualizacji odpowiednie obrazy przechodzą do naszej podświadomości i są tam zapisywane na dużo głębszym poziomie. W związku z tym osiągnięcie tych celów staje się dużo prostsze. Podobnie ma się rzecz z afirmacją.

Reklama

– Wiele osób już z tego korzysta i afirmuje sobie rzeczy, które chciałyby, żeby spełniły się w ich życiu. Ale tutaj też jest ważne, żeby tę afirmacje odpowiednio formułować, żeby używać tutaj czasu teraźniejszego, mówić o tym w trybie dokonanym, skupiać się na rzeczach pozytywnych, czyli na rezultacie, który chcemy osiągnąć, a nie na rzeczach, których już nie chcemy w naszym życiu – mówi hipnoterapeutka.

Reklama

Specjaliści polecają również pracę z mapą marzeń. Może to być kolaż zdjęć, cytaty lub teksty symbolizujące to, co chcemy do siebie przyciągnąć. Już samo tworzenie vision board, czyli tablicy wizji, jest narzędziem rozwojowym. Drugim ważnym aspektem jest codzienne przypominanie sobie o tych celach i marzeniach. Zdaniem ekspertów to dobre wsparcie dla manifestacji naszych marzeń i prawa przyciągania.

Ważnym elementem pracy z podświadomością i wykorzystanie jej do osiągania celów bywa często sięgnięcie w przeszłość, poznanie schematów, według których działamy, i naprawa relacji – czy to z rodzicami, czy z samym sobą. Do tego służą hipnoza i hipnoterapia. To zjawisko cieszy się coraz większą popularnością, przede wszystkim na Zachodzie, ale według Agnieszki Frankiewicz również w Polsce czeka nas w najbliższym czasie rozkwit tej dziedziny. Tym bardziej że rośnie nie tylko świadomość Polaków, ale też liczba specjalistów, którzy są w stanie przeprowadzić pacjentów przez ten proces.

– Hipnoterapię możemy stosować przede wszystkim wtedy, kiedy chcemy coś zmienić w naszym życiu, mamy dużą potrzebę zmiany, być może stoimy przed trudną decyzją i chcielibyśmy się skontaktować z samym sobą, żeby podjąć najlepsze dla nas działania – wyjaśnia hipnoterapeutka. – Przede wszystkim działamy z przeszłością. Jeżeli są jakieś trudne doświadczenia, z których możemy nawet sobie nie zdawać sprawy, które wpływają na to, jak wygląda nasze życie teraz, to za pomocą hipnoterapii jesteśmy w stanie cofnąć się do tego momentu, uzdrowić ją u źródła i dotrzeć do dodatkowych zasobów.

Takie trudne doświadczenia często mają związek z okresem dzieciństwa i relacjami rodzinnymi, przede wszystkim z rodzicami.

– Jeżeli te relacje nie były dobre, wspierające, to warto jest cofnąć się do tego czasu, mieć możliwość naprawy tych relacji i wystartować w nasze nowe życie ze świeżą energią, bez obciążeń z przeszłości. Później jest dużo łatwiej realizować jakiekolwiek cele i marzenia – przekonuje Agnieszka Frankiewicz.