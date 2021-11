Jak wynika z badania przeprowadzonego przez serwis Prezentmarzeń, oprócz czwartej fali koronawirusa i sytuacji ekonomicznej w kraju, również jesień nie wpływa korzystnie na nastrój ze względu na brak słońca i bardziej ponurą porę roku (40%). Aby poprawić sobie samopoczucie, Polacy zaczynają spędzać czas ze znajomymi (35%), ale też popadają w złe nawyki, jedząc więcej słodyczy i pijąc alkohol (20%). Jako wybierane formy spędzania czasu respondenci wskazali spędzanie czasu na świeżym powietrzu (19%), weekendowe wypady (15%) oraz dostarczanie sobie niestandardowych aktywności (11%). Pomysłów na ciekawe formy spędzania czasu i poprawę humoru szukamy głównie wśród przyjaciół (36%) i w social mediach (34%), a także w serwisach realizujących usługi rozrywkowe (21%).

Czas wolny pełni obecnie kluczową funkcję wypoczynkową (49%) i towarzyską (27%). Mniej osób w tym czasie poświęca się edukacji (7%) i dbaniu o zdrowie (6%). Jeśli już wybieramy aktywne formy spędzania czasu to jest to jazda na rowerze (26%), siłownia (20%) czy bieganie (17%) lub aerobik (11%).

- Jak pokazuje badanie, brak kontaktów z bliskimi i przyjaciółmi, swobodnego spędzania czasu poza domem oraz możliwości udziału w zajęciach stacjonarnych ze względu na pandemię, spowodowały, że obecnie zaczęliśmy bardziej poszukiwać sposobów na spędzanie czasu z innymi. Rozleniwiliśmy się jednak na tyle, że wybierając formy rozrywki, kierujemy się przede wszystkim potrzebą relaksu, a w obecnej sytuacji ekonomicznej również budżet ma ogromne znaczenie – mówi Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Najczęściej swój czas wolny spędzamy z partnerem (43%) lub przyjaciółmi (22%), ponieważ sprawia to, że jesteśmy szczęśliwi (43%). Najchętniej spędzamy czas z partnerem w domu, jak zaznaczyło 30% ankietowanych, lub korzystamy z miejskich rozrywek (21%), wychodzimy do restauracji (19%), SPA (7%) oraz uprawiamy sporty (9%). Ważny jest dla nas przede wszystkim relaks (39%). Lubimy małe przyjemności od czasu do czasu (25%) oraz doświadczanie nowych doznań (21%).

Jeśli mamy obiekcje odnośnie do spędzenia czasu aktywnie, związane są one najczęściej ze zbyt małym budżetem na preferowaną formę rozrywki (44%). To główne kryterium, którym kierujemy się wybierając formy spędzania czasu (43%). Budżet, jaki jesteśmy w stanie przeznaczyć na aktywności, mieści się pomiędzy 100 – 300 zł jak wskazało 43% ankietowanych.

* Badanie „Nastroje Polaków a formy spędzania czasu wolnego” serwisu Prezentmarzeń zrealizowane zostało w formie ankiety online na próbie 1324 respondentów w październiku 2021.