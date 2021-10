- W trakcie badania kobiety lepiej oceniały psy jako partnerów do snu niż swoich chłopaków czy mężów. Panie twierdziły, że psy zdecydowanie poprawiają jakość ich snu. Okazało się, że koty nie mają takich właściwości – komentuje wyniki badań Agata Kapturzak z serwisu drpetcare.pl.

W opisywanym badaniu uczestniczyło 1000 kobiet z całych Stanów Zjednoczonych. W jego trakcie naukowcy przyjrzeli się nawykom kobiet i zidentyfikowali przyczyny potwierdzające wspomniane wyniki. Po pierwsze, psy są lepszymi partnerami do spania, ponieważ mają bardziej niż koty zbliżone do ludzkich nawyki senne. Odkryto też, że czworonogi lepiej przystosowują się do modelu snu swoich właścicielek.

- Badanie pokazało, że psy lepiej dopasowują się do harmonogramu snu swojej właścicielki. Często zdarza się, że partnerzy kładą się spać i budzą się o bardzo różnych porach. To powoduje istotne zakłócenia w procesie spania. Psy nie wywołują takich zakłóceń – tłumaczy ekspertka.

Jeśli chodzi o wspólne spanie, pies jest ogólnie mniej uciążliwy, ponieważ nie porusza się często podczas snu. Panie wysoko oceniły też komfort i bezpieczeństwo podczas spania z psami. Kobiety twierdziły, że czworonóg zaalarmuje ich w przypadku ataku intruza lub innego rodzaju zagrożenia. Głośnym szczekaniem może odstraszyć potencjalnego napastnika. Kot jest mniej skłonny do przyjęcia takiej roli.