Aplikacja randkowa ZaadoptujFaceta postanowiła zgłębić ten temat i zapytała Polki, czy doświadczyły zdrady emocjonalnej w swoim życiu. Oto, co odpowiedziały.

Reklama

Z badania, w którym wzięło udział blisko 7000 Polek, wynika, że ponad 70% odczuwało pociąg do kogoś innego niż ich partner. W tym też kontekście ponad 50% szukało powodów i wymówek, aby rozmawiać z tą osobą.

- Do zdrady emocjonalnej dochodzi wtedy, gdy doświadczamy bliskości i przyciągania, nie tylko fizycznego, do innej osoby, która sprawia, że inwestujemy w nią więcej energii i czasu niż w nasz obecny związek. W dodatku jest to odwzajemnione - wyjaśnia Rocio Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Zdrada emocjonalna vs. platoniczna przyjaźń

Okazuje się, że granica między przyjaźnią a zdradą emocjonalną jest bardzo cienka. Jak wyjaśnia konsultantka par, Sheri Stritof, zdrada emocjonalna na ogół zaczyna się niewinnie od przyjaźni. Platoniczna przyjaźń może przerodzić się w zdradę emocjonalną, gdy wymiana intymnych informacji przekracza granice wyznaczone przez parę - konkluduje Stritof.

Jedną z różnic między przyjaźnią platoniczną a zdradą emocjonalną jest to, że dana relacja jest utrzymywana w tajemnicy. Inną kluczową różnicą jest to, że ludzie zaangażowani w zdradę często odczuwają do siebie fizyczne przyciąganie.

Choć nie należy stawiać znaku równości między zdradą emocjonalną a fizyczną, to 73% Polek, które przyznały, że odczuwały pociąg do osoby innej niż partner, potwierdziły również, że odczuwały przyciąganie seksualne. Co więcej, ponad 50% badanych przyznało, że ich partner nie wiedział o istnieniu tej osoby w ich życiu. Są to jasne sygnały, że mogło dojść do kryzysu zaufania, a para zaczęła się od siebie oddalać.

Skąd bierze się niewierność emocjonalna?

- Jeśli obecna relacja przestała spełniać oczekiwania danej osoby lub rozwój i wzajemne zainteresowanie między dwojgiem ludzi nie są już w zgodzie, zaczynamy szukać innego sposobu, aby poczuć się spełnionymi. To właśnie sprawia, że angażujemy się emocjonalnie w nową relację - komentuje Rocio Cardosa.

Mimo że powody zdrady emocjonalnej mogą być różne, to porozumienie wydaje się być bardzo ważnym czynnikiem. I tak z badania ZaadoptujFaceta wynika, że niemal 50% Polek lepiej rozumiało się z tą osobą niż z własnym partnerem pod względem zaufania, zgodności charakterów czy intelektualnego połączenia.

Warty odnotowania jest również fakt, że 58% Polek doświadczyło odwrotnej sytuacji, kiedy ich były lub obecny partner czuł emocjonalny pociąg do innej osoby.

Niezależnie, czy dopuszczamy się zdrady emocjonalnej lub sami jej doświadczamy, warto szczerze pomówić ze swoim partnerem. Jeśli jednak rozmowa o tej sytuacji prowadzi w niepożądanym kierunku, możecie poszukać profesjonalnej pomocy.