Raport „Powrót firm do biura a pandemia Covid-19” zrealizowany przez Dailyfruits prezentuje podsumowanie kompleksowego badania na temat przyszłości pracy biurowej po pandemii Covid-19 zarówno z perspektywy pracodawców jak i pracowników.

Aż 44% Polaków pracujących zdalnie, uczestniczących w badaniu Dailyfruits deklaruje, że na wieść o planowanym powrocie do biura będzie odczuwać stres. To zdecydowanie najczęściej wskazywana postawa. 18% przyjmie taką informację obojętnie, tyle samo pracowników wskazuje, że będzie to radosna wiadomość, tylko 16% poczuje ulgę słysząc o końcu home office.

Stres wynika zarówno z czynników związanych z niepewnością dotyczącą obaw o własne zdrowie jak i brakiem poczucia bezpieczeństwa dotyczącym kolejnych miesięcy. Taki długotrwały stres odbija się na wszystkich pracownikach.

7 na 10 ankietowanych uważa, że nie jest gotowa na powrót do biura. Wśród największych barier wymieniają uciążliwe dojazdy do pracy, a także fakt, że przyzwyczaili się do pracy zdalnej. Dodatkowym czynnikiem powodującym niechęć do powrotu do biura wśród pracowników jest na pewno niepewność co do opieki nad dziećmi. Rodzice nie mają wiedzy co do tego, na jakich zasadach będą funkcjonować żłobki, przedszkola i szkoły. W perspektywie czasu może się to zmieniać, co może oznaczać problem z zapewnieniem opieki nad dzieckiem czy drastyczne zmiany w organizacji, rutynie dnia wypracowanej przez wiele miesięcy.

45% wszystkich ankietowanych pracowników bierze pod uwagę możliwość pracy w modelu hybrydowym. 14% już w ten sposób pracuje. Tylko 21% jest przeciwna tej formie pracy, a 20% nie ma wyrobionej opinii. Nastawienie do pracy hybrydowej jest wśród wszystkich ankietowanych zdecydowanie bardziej pozytywne niż do pracy w biurze.

65% pracowników spodziewa się upominku od pracodawcy z okazji powrotu do biura 59% pracowników chce, aby organizacja pracy w biurze po powrocie była taka sama jak przed pandemią. Ci, którzy sugerują potrzebę zmiany wśród nowych rozwiązań wymieniają najczęściej: zamianę spotkań na żywo na spotkania online, reorganizację przestrzeni wspólnych oraz rotacyjne stanowiska pracy. Tylko 13% ankietowanych jest za zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego po powrocie do biura

Z rozmów, które prowadzimy z działami HR wynika, że ponad 90% firm chce również wrócić do benefitów sprzed pandemii, a wiele z nich nawet myśli o ich rozszerzeniu. Widać, że pracodawcy będą chcieli zadbać jeszcze bardziej o zdrowie i odporność pracowników, bo ostatnie miesiące pokazały, że to istotnie wpływa na biznes i ciągłość działania organizacji.- mówi Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Firmy powinny zadbać o pracowników, aby poczuli się jak najbardziej bezpiecznie, ponieważ przytłoczenie kolejnymi zmianami może odbić się na ich efektywności. Jednym z możliwych rozwiązań jest na przykład zapewnienie tzw. welcome pack.

- Pakiety powitalne, tzw. welcome pack dla pracowników biurowych, to rozwiązanie znane od lat, ale przede wszystkim w kontekście onboardingu, czyli powitania nowych pracowników w organizacji, rzadziej w przypadku powrotów po dłuższej nieobecności z powodu pandemii. W tym i kolejnym roku jednak tego typu upominki ze względu na masowe powroty do pracy stacjonarnej po okresie pandemii, mogą mieć trochę inny charakter. W wielu przypadkach skład będzie podobny do pakietów wysyłanych do pracowników na home office. W pudełku znajdą się na przykład zdrowe przekąski do pracy wzmacniające odporność jak bakalie, batony zbożowe czy herbata, polski miód, sok malinowy. Część pracodawców decyduje się, aby zestawach uwzględnić także środki ochrony osobistej – płyny do dezynfekcji czy maseczki – mówi Jacek Kwiecień CEO z firmy Dailyfruits.

Wnioski z przeprowadzonych badań sondażowych pokazują jak istotne znaczenie ma przygotowanie się do powrotu do pracy biurowej, zapewnienie pracownikom optymalnych i bezpiecznych warunków do efektywnego funkcjonowania w organizacji oraz wsparcie ich potrzeb w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.