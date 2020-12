Aż 79% Polaków uważa, że tegoroczne święta będą inne niż w pozostałych latach. Aż 78% ankietowanych będzie krócej spędzać czas z rodziną. U 60% Polaków przy świątecznym stole zasiądą tylko najbliższe osoby. 60% respondentów świąteczne prezenty będzie kupować przez Internet, a co trzeci Polak planuje oszczędzać na przygotowaniach do świąt. 73% ankietowanych uważa również, że pandemia wpłynie na to jakie prezenty będziemy darowywać. Co jeszcze zmieni się podczas tegorocznego Bożego Narodzenia?

Jak pokazują wyniki badania „Święta w czasie pandemii COVID-19” zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń na próbie 982 respondentów, co trzeci Polak spędzi święta w tym roku w bardziej kameralnym gronie. Część osób od razu zaplanuje Wigilię tylko z bliskimi (40%) lub w ogóle nie planuje w tym roku świąt z rodziną (38%). Będziemy również spędzać je w mniejszym gronie martwiąc się o resztę rodziny (28%). W tym roku przy wspólnym świątecznym stole zmniejszy się liczba osób. W 60% polskich domach będą tylko najbliższe osoby. Podczas Świąt nie planujemy jednak zwiększyć dystansu z osobami, z którymi będziemy przebywać. To dla nas czas bliskości i tak ma pozostać (39%) oraz uważamy, że będziemy ze zdrowymi osobami (38%). Reklama Najbardziej będzie nas stresowało to, że nie wiemy, jak święta będą wyglądały w rzeczywistości (23%). Respondenci wskazali, że również same przygotowania do świąt zajmą nam więcej czasu bo będziemy je realizowali sami (12%). Stresujemy się również, czy ze wszystkim zdążymy (18%) i jesteśmy zdenerwowani ponieważ trudniej nam wszystko przygotować (19%). Czujemy głównie niepokój jak pandemia zmieni świąteczną atmosferę (25%), ale też jednocześnie ekscytację, że nadchodzi magiczny czas (22%) i radość na chwile spędzone z rodziną (16%). Dobra rodzinna atmosfera przy świątecznym stole (31%), obecność najbliższych i wspólnie spędzony czas (22%) oraz możliwość podarowywania i otrzymywania prezentów (22%) to rzeczy, które spowodują że święta będą mogły być jednak wyjątkowe. I choć uważamy, że w tym roku może być mniej radośnie (33%), pandemia nie zmieni ich charakteru i świątecznych zwyczajów (34%). Nadal to czas przede wszystkim z bliskimi (28%). Najważniejszym zwyczajem jest dla nas posiłek świąteczny z najbliższymi (31%), obdarowywanie się prezentami (29%), ubieranie choinki (19%) oraz dzielenie się opłatkiem (16%). Pandemia zmieni jednak trochę formę świąt na bardziej online. Pozostanie nam kontakt przez skype z resztą rodziny (23%), życzenia będziemy składać przez sms i komunikatory (11%), a prezenty świąteczne kupować przez Internet (64%). Również kontakt z rodziną ograniczymy do wideoczatów (9%). Obdarowywanie się prezentami jest dla nas bardzo ważne. 91% ankietowanych nie zmieni tego zwyczaju. Jest to jedna z najważniejszych tradycji (33%) oraz miły gest sprawiający wiele radości, którego teraz potrzebujemy (37%). W te sposób możemy również okazywać swoje uczucia (21%). Upominki jednak będziemy nabywać głównie przez Internet. 46% respondentów deklaruje, że zakupy będzie robić głównie w sklepach internetowych i na platformach aukcyjnych, a 31% w serwisach internetowych oferujących niestandardowe prezenty czy prezenty w formie przeżyć. Pandemia wpłynie na to, jakie prezenty chcemy darowywać. Poprzez upominek będziemy chcieli spełnić czyjeś marzenia (25%) i będziemy bardziej odważni w nabywaniu niestandardowych prezentów (24%). Za wszelką cenę będziemy chcieli upominkiem sprawić radość bliskim (28%). Najlepiej odstresować się w tym trudnym czasie pomogłyby nam prezenty z kategorii relaks: 25% ankietowanych chciałoby otrzymać voucher na masaż relaksacyjny, a 23% na zabiegi pielęgnacyjne. Dużą popularności cieszyły się również pobyty w SPA – 20% odpowiedzi lub wyjazd w góry czy nad morze – 12%. Na prezenty będziemy również przeznaczać największą część świątecznego budżetu jak uważa co druga ankietowana osoba. Święta będziemy finansować głównie z bieżących dochodów (40%) lub oszczędności (38%). Na prezenty najczęściej wydamy od 100 – 200 zł (36%) i od 200 – 300 zł (31%). Na trzecim miejscu znalazła się kwota do 100 zł (19%). Jedynie 10% osób deklarowało, że wyda na upominki powyżej 300 zł, a 4% powyżej 500 zł. * Badanie "Święta w czasie pandemii COVID-19” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 982 respondentów w formie ankiety online w listopadzie 2020 roku.