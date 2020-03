Kiedy mówimy o okazywaniu miłości na myśl przychodzą drobne gesty, które dedykujemy tej ważnej dla nas osobie. Jednak jak okazujesz miłość sobie samej? Zastanawiasz się zapewne, co self-love ma wspólnego z Twoim związkiem. W rzeczywistości, znacznie więcej, niż może Ci się wydawać!

Reklama

Eksperci z Joseph Rowntree Foundation dowiedli, że istnieje silny związek między poczuciem własnej wartości a relacjami międzyludzkimi. Z badań wynika, że darzenie siebie samego miłością ma ogromny wpływ na sposób, w jaki rozwijamy nasze więzi z innymi osobami.

- Poczucie własnej wartości kieruje waszym związkiem i w dużej mierze decyduje o tym, jak dogadujecie się jako para. Gdy Twoja niepewność siebie, negatywne nastawienie lub myśli przyćmiewają zdolność do doceniania siebie, tworzy się błędne koło, które sprawia, że wchodzisz w toksyczne lub niespełnione związki - wyjaśnia Rocío Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta. - Jeśli twierdzisz, że nie zasługujesz na to, co najlepsze, nigdy nie będzie to miało odzwierciedlenia w Twoim życiu. Musisz wiedzieć, jak zdefiniować, to na co zasługujesz - dodaje.

Mając to na uwadze, eksperci podzielili się czterema prostymi, ale niezbędnymi poradami, których wspólną płaszczyznę stanowi refleksja, że miłość w związku ma miejsce tam, gdzie zaczyna się miłość do samego siebie.

Nie składaj ofiar

Zapewne niejednokrotnie słyszałaś, że w związku trzeba się "poświęcić". Mimo, że bliska relacja z drugą osobą wymaga zaangażowania, to nie należy się ograniczać, rezygnować ze swoich ulubionych aktywności, czy spotkań ze znajomymi, ponieważ jedynym priorytetem staje się partner.

Dlatego tak ważne jest wyraźne określenie granic dotyczących tego, jak wiele możesz ofiarować tej drugiej osoby. Jeśli tego nie zrobisz, każda sytuacja wymagająca od Ciebie poświęcenia będzie skutkowała jedynie pretensjami lub frustracją.

Doceń samą siebie!

Czy nie jest stereotypowym przekonanie, że kobiety muszą czekać, aż mężczyzna je skomplementuje, aby poczuły się docenione? Potrzebujesz partnera (lub innej osoby), aby zdać sobie sprawę z faktu, że jesteś zabawna, mądra i piękna? Nie tędy droga! Pierwszą osobą, od której zawsze powinnaś otrzymywać komplementy, jesteś Ty! Gdy osiągniesz wyznaczony cel, jesteś zadowolona z siebie, spróbujesz czegoś nowego albo odbędziesz ważną rozmowę, jedyne na co powinnaś się zdobyć to pochlebstwo wobec samej siebie.

Zatem, każdego dnia, zanim wyjdziesz z domu, spójrz w lustro i poświęć chwilę na to, aby docenić to jak wyjątkowa jesteś.

Umów się z sobą samą

Celem nie jest tutaj określenie dokładnej liczby godzin lub dni w tygodniu, które masz spędzić we własnym towarzystwie. Czas, który przeznaczasz tylko dla siebie, to te wszystkie chwile, kiedy możesz całkowicie odciąć się od świata bez stresu związanego z koniecznością sprawdzania telefonu komórkowego lub bycia dostępną dla innych.

Nie przegap tych cennych momentów! Możesz być pewna, że poświęcenie sobie odpowiedniej ilości czasu pozwoli Ci poczuć się spójną całością.

Dbaj o swoją niezależność

Budowanie silnego związku przypomina tworzenie zgranego zespołu. Aby odnieść sukces, każdy członek musi czuć się szczęśliwy i spełniony. Podobnie sprawa wygląda w romantycznej relacji. Jeśli posiadanie własnej przestrzeni, prowadzenie indywidualnych projektów zawodowych lub podejmowanie decyzji (od tego, co zjeść, po dokonanie ważnego zakupu) staje się dla partnerów prawdziwym dylematem, to znak, że coś tu nie gra.

Reklama

Dlatego bądźcie wyczuleni na to, kiedy potencjalny problem wymaga wspólnego zaangażowania, a kiedy jest kwestią indywidualną. Wyznaczając takie klarowne granice, uniknięcie rozmycia w związku. Najlepszym dowodem miłości, ze strony Twojego faceta, jak i Ciebie, jest świadomość, że zanim staniesz się czyjąś dziewczyną, jesteś niezależną jednostką i zawsze powinnaś nią pozostać.