1. Wstań dwie minuty wcześniej

Pomyślisz – „co dadzą mi zaledwie dwie minuty”, ale w skali miesiąca to aż… dodatkowa godzina! W drodze na przystanek może okazać się, że dzięki tym bonusowym dwóm minutom zdążysz na autobus, niwelując poranny stres lub wykonasz kilka skłonów, pobudzając krążenie krwi. Dwie minuty to też wystarczająca ilość czasu, aby zmyć naczynia po śniadaniu i nie przejmować się bałaganem po powrocie. Spróbuj – nawet nie odczujesz różnicy we wstawaniu, a te dwie minuty w działaniu mogą okazać się być zbawienne w skutkach!

2. Spisz listę zadań na dziś

Jeżeli nie potrafisz zrywać się z łóżka tuż po usłyszeniu budzika, zostań w nim jeszcze przez kilka minut, ale zamiast ucinać sobie ryzykowną drzemkę, sięgnij po notatnik i długopis, a następnie zanotuj zadania, które czekają na Ciebie tego dnia. Zobowiązania mają tendencję do uciekania nam z głowy. Jeżeli spiszesz wszystkie zadania, o każdej porze będziesz mógł zerknąć na listę i przystąpić do działania. Uznaj ją za listę otwartą – jeżeli w miarę wykonywania zadań okaże się, że masz jeszcze kilka spraw do załatwienia – wpisz je!

3. Zjedz żabę

„Zrób dziś, co masz zrobić jutro” głosi stare porzekadło. My zaś przekonujemy – co masz zrobić dziś, zrób to przed wyjściem do pracy i najlepiej zacznij od najcięższego zadania, które spędzało Ci sen z powiek. Przecież im szybciej zaczniesz, tym szybciej skończysz i będziesz mieć to za sobą. Nie skupiaj się na tym, że to dużo pracy i nie do wykonania „na raz”. Nawet jeżeli nie zdążysz wykonać zadania rano, dokończysz po powrocie z pracy lub następnego dnia, to lepsze niż zaczynanie od zera.

4. Skacz na skakance przez 5 minut

Wbrew pozorom, to nie porada dla 10-latki. Jeżeli czujesz poranne znużenie i obawiasz się, że uśniesz w autobusie w drodze do pracy, zamiast sięgać zaraz po przebudzeniu po kawę, chwyć za… skakankę! Pięć minut energicznych skoków wystarczy, aby Cię skutecznie obudzić, podnieść ciśnienie oraz poziom endorfin. Włącz ulubioną muzykę, która jeszcze lepiej nastawi Cię na resztę dnia. Taki krótki – bo pięciominutowy – trening, może poprawić kondycję, a także samodyscyplinę. Staraj się robić to codziennie, wtedy efekty będą wyraźniejsze.

5. Załóż zegarek na nadgarstek

Zajmie Ci to chwilę, a pomoże zaoszczędzić cenne momenty w ciągu dnia. Zamiast sprawdzać godzinę na telefonie, zerkniesz na nadgarstek – sprawdzisz godzinę bez zbędnej dekoncentracji.

6. Przygotuj posiłek do pracy

Czy wiesz, że wystarczy tylko 15 minut, aby od podstaw przygotować zdrowy posiłek, który będziesz mógł zjeść podczas przerwy na lunch. Zaoszczędzą na tym Twój portfel i zdrowie. Potrzebujesz kilku chwil na pokrojenie warzyw. W tym czasie wstaw wodę, aby zdążyła się zagotować. Na garnku połóż sitko do gotowania na parze i przełóż na nie przygotowane warzywa. Zanim wszystko się ugotuje, masz czas na dalszą poranną rutynę – ubieranie się, pakowanie. Po 15 minutach zdejmij warzywa z pary i wyłącz gaz. W międzyczasie zalej wrzątkiem porcję kaszy kuskus. Po wchłonięciu wody, dodaj do kaszy warzywa, garść orzechów, oliwę, sos sojowy, sól i pieprz, wymieszaj i przełóż do lunchboxa. Obiad do pracy gotowy!

7. Posprzątaj drobne rzeczy

Choć nie brzmi to jak plan na idealny poranek, poświęć chociaż 5 minut na uporządkowanie rzeczy w mieszkaniu: sprzątnij ubrania z krzesła, pościel łóżko. Po powrocie z pracy będziesz sobie wdzięczny za tę mobilizację z samego rana. Pozostanie tylko zdjąć buty i rozsiąść się w fotelu. Relaks w takim miejscu jest dużo bardziej efektywny niż w nieuporządkowanej przestrzeni. Jeżeli porządki zostawisz na wieczór, chęci do działania mogą osłabnąć, a bałagan będzie drażnił Cię kolejny dzień.

8. Włącz audiobooka

Zamiast wsłuchiwać się w poranne wiadomości w radiu, które często bywają negatywne i mogą podnieść poziom stresu, włącz audiobook lub ciekawy podcast. Wsłuchując się w ciekawą treść rozbudzisz wyobraźnię, dzięki czemu rozwiązywanie problemów dnia codziennego przyjdzie Ci bez większych problemów. Dodatkową zaletą audiobooków jest to, że ich słuchanie możesz kontynuować również w samochodzie, w przeciwieństwie do czytania książek.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Lorus.