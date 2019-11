Sen inspirował i intrygował człowieka od zarania dziejów. Marzenia senne były źródłami przepowiedni, sygnałami z wnętrza duszy, kluczem do zrozumienia przeszłości. Niektórzy naukowcy upatrują w snach nawet początków wierzeń religijnych. Wydaje się jednak, że współczesny człowiek zapomniał o dobroczynnym wpływie marzeń sennych na swoją samoświadomość, psychikę oraz emocje.

Człowiek poświęca na sen około ⅓ życia. We śnie porządkujemy informacje, które zdobyliśmy, przeżywamy emocje blokowane w ciągu dnia, rozwiązujemy problemy, przeżywamy zjawiska niemożliwe w realnym świecie. Mimo tak wspaniałego potencjału, śnienie pozostaje gdzieś z boku naszej egzystencji.

Amerykańska dziennikarka Alice Robb, zabiera nas w podróż mającą wyjaśnić, dlaczego warto zapamiętywać swoje sny, jak śnić świadomie i jak możemy podnieść jakość naszego życia we śnie. Przytacza wyniki nowatorskich badań, relacjonuje odkrywcze eksperymenty, zabiera nas w podróż do naukowych laboratoriów i na spotkania jasnośnicieli, analizuje senne fabuły i zwierza się z zaskakujących doświadczeń.

W rezultacie Robb stworzyła przewodnik, który pomoże nam zrozumieć w jaki sposób sny mogą stanowić nie tylko skuteczne narzędzie wspomagające proces radzenia sobie z chorobą, żałobą lub traumą, ale także jak sny wpływają na naszą psychikę i emocje, ja można uczyć się w czasie snu oraz rozwiązywać życiowe problemy.

Jak nauczyć się zapamiętywania snów? Jak rozumieć senne marzenia? Komu i dlaczego o nich opowiadać? A nawet – jak zmienić scenariusz sennego koszmaru? Autorka co chwilę przypomina, że każdy z nas może poznać mapę swojego sennego świata. I że pierwsze kroki do poznania snów powinniśmy postawić na jawie.

Alice Robb przytacza w swojej książce wiele ciekawostek, oraz wiedzy naukowej i historycznej. Przekonuje, że umiejętność świadomego śnienia lub większa świadomość snu przyda się tak naprawdę każdej osobie, bez względu na to czy zmaga się z jakimiś poważniejszymi problemami czy też nie. Dobry sen zwiększa komfort życia i ma ogromny wpływ na zdrowie. Dlatego wiedza zawarta w tej książce może się okazać bezcenna dla każdego, kto żyje we współczesnym, zabieganym i chaotycznym świecie.

- Jest to książka o nauce i historii; opowieść o tym, jak nasi przodkowie zapomnieli o marzeniach sennych i jak po latach zaczęliśmy odkrywać je na nowo. Wyobrażam sobie – i mam taką nadzieję – że gdy dowiecie się, jak bogate jest nasze życie wewnętrzne podczas snu, zapragniecie częściej zapamiętywać swoje sny, a nawet eksperymentować ze świadomym śnieniem - mówi Robb.

Alice Robb to amerykańska dziennikarka zafascynowana snem. Szczególnie interesuje ją tzw. świadome śnienie, czyli to, jak możemy wpływać na to, co się dzieje w naszych snach - układać scenariusze, reagować, zatrzymać koszmary, który się powtarzają. I co za tym idzie, wpływać na nasze życie poprzez sny.