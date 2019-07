Jakie błędy popełniają single, szukając miłości? Takie pytanie zadał swoim użytkownikom portal MyDwoje.pl. W sondzie wzięły udział 1004 osoby, w większości mocno zainteresowane tematem. Głosy oddawały bowiem kobiety oraz mężczyźni szukający partnera do poważnego związku właśnie za pośrednictwem serwisu partnerskiego. Ale jak powszechnie wiadomo, łatwiej dostrzec błędy popełniane przez innych, niż swoje własne. Może więc odpowiedzi wskazane przez jednych singli, pomogą innym?

Nieufni i skoncentrowani na wyglądzie

Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę analizując wyniki tej sondy, to olbrzymia różnorodność odpowiedzi. Choć do wyboru było aż 9 opcji, żadna z nich nie zdystansowała pozostałych w sposób radykalny. W dodatku ponad 5% badanych wskazało „inny powód”, a to sugeruje, że możliwych wariantów mogłoby być jeszcze więcej, a i tak pewnie temat nie zostałby wyczerpany.

W sondzie wzięły udział 1004 osoby, w tym 446 kobiet oraz 558 mężczyzn. Jednak bez względu na płeć, najczęściej wybierana była ta sama odpowiedź. W ocenie prawie 23% ankietowanych, tym co najbardziej przeszkadza singlom w znalezieniu prawdziwej miłości jest przesadne koncentrowanie się na wyglądzie. Co ciekawe, taką odpowiedź częściej wybierali mężczyźni, niż kobiety.

Jednak przewaga tej odpowiedzi nad drugą w kolejności nie stanowiła przepaści. Tymczasem w ocenie 18% ankietowanych największym błędem popełnianym przez osoby samotne jest przyjmowanie postawy nieufności i zablokowania. Trudno wejść w głęboki związek, jeśli nie jesteśmy w stanie nikomu zaufać, ale też trudno pozbyć się takiej blokady, jeśli wcześniej miało się wiele trudnych doświadczeń.

Prawie tyle samo zwolenników miała odpowiedź, zgodnie z którą single zbyt szybko odrzucają oferty matrymonialne, czy też okazje do bliższego poznania drugiej osoby. A więc nie pozwalają znajomości się rozwinąć, przekreślając szansę na związek, zanim zdążą bliżej poznać drugą osobę. W przypadku kontaktów nawiązanych przez internet może to oznaczać np. poprzestawanie na wirtualnej znajomości, czy też kończenie kontaktu po pierwszym spotkaniu „na żywo”.

Trzy powyższe odpowiedzi zdobyły w sumie prawie 58% wszystkich głosów. Ale w znalezieniu odpowiedzi na tytułowe pytanie, pomóc mogą także opcje wybierane przez mniejszy odsetek badanych.

Nie tylko przez internet

W sondzie znalazły się jeszcze dwie inne opcje, które przekroczyły granicę 11% uzyskanych odpowiedzi. Właśnie im warto się przyjrzeć w szczególności. Aż 117 respondentów za podstawowy błąd współczesnych singli uznało to, że zbyt mocno koncentrują się oni na poznawaniu ludzi w internecie, przez co tracą szansę na zawieranie i rozwijanie interesujących znajomości „w realu”.

Natomiast 113 osoby uznały, że single przywiązują zbyt dużą uwagę do pieniędzy. Biorąc jednak pod uwagę, że tę odpowiedź prawie dwukrotnie częściej wybierali mężczyźni niż kobiety, można dojść do wniosku, że częściej właśnie panowie czują się oceniani przez pryzmat możliwości finansowych.

Swoich zwolenników znalazły również inne odpowiedzi. Według 8% badanych (tym razem prawie tylu samych kobiet co mężczyzn), single są zestresowani i nie dają sobie nawzajem wystarczająco dużo czasu. Gdyby połączyć tę opcję z odpowiedzią, że osoby szukające partnera za szybko odrzucają oferty, w sumie stanowiłoby to 25,5% odpowiedzi. Być może to presja, aby jak najszybciej odnaleźć właściwego partnera sprawia, że singiel jest zestresowany podczas pierwszego spotkania, a potem nie daje sobie szansy na kontynuowanie i rozwinięcie znajomości.

4% uczestników badania zwróciło uwagę na fakt, że single za słabo się prezentują. Być może więc mają wiele wymagań wobec potencjalnych partnerów, ale sami niedostatecznie pracują nad tym, by wywołać pozytywne wrażenie na płci przeciwnej. To może być cenną uwagą dla wielu singli: skoro tak wiele wymagasz od innych, sam/a również zrób wszystko, co w Twojej mocy, by jak najlepiej się zaprezentować.

Tylko 1,49% badanych stwierdziło, że single niedostatecznie wykorzystują możliwości, jakie daje internet. Wynika z tego, iż respondenci zdecydowanie mają świadomość istnienia w sieci serwisów partnerskich i randkowych, które znacznie ułatwiają zawieranie nowych znajomości. Niewielu respondentów dostrzega możliwości, by jeszcze lepiej niż dotychczas wykorzystać randkowy potencjał internetu.

Mniej presji – więcej otwartości

Choć odpowiedzi zaproponowane w sondzie koncentrowały się na błędach popełnianych przez singli, to jednak na podstawie najczęściej wybieranych opcji można wyciągnąć kilka cennych, konstruktywnych wniosków.

- Osoby, które chcą pożegnać się z samotnością, powinny wykazać się większą cierpliwością oraz otwartością wobec poznawanych osób. Związkom nie służy bowiem presja, działanie w stresie, poszukiwanie partnera „na siłę” – mówi Katarzyna Bieber z portalu MyDwoje.pl. – Ankietowani przyznają także, że koncentracja czy to na urodzie, czy to na statusie majątkowym partnera, nie sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji – dodaje.

Czy sami zainteresowani wyciągną z tego badania konstruktywne wnioski dla siebie? Miejmy nadzieję, że tak. Gdy połączymy ze sobą możliwości, jakie daje internet, z postawą otwartości i zainteresowania drugą osobą „w realu”, poznawanie interesujących ludzi okaże się łatwiejsze.

Aby jednak znajomość mogła przerodzić się w przyjaźń lub może nawet coś więcej, najlepiej wyzbyć się krytycyzmu, a ewentualnej randki nie traktować niczym egzaminu. Warto spotykać się z ludźmi dla samego ich poznawania i miłego spędzania czasu, pobycia razem i pożartowania. Czy to bowiem nie poczucie humoru jest wskazywane właśnie jako jeden z najmocniejszych afrodyzjaków? A jeśli znajomość miałaby się przerodzić w coś większego – na pewno trzeba dać jej na to czas, pozwolić nawet zrobić kilka błędów, powoli spróbować się zaprzyjaźnić a nie oczekiwać, że strzała Amora przeszyje nasze serca i wskaże idealnego partnera już w chwili pierwszego spotkania.