Nawet jeśli urlop wyjazdowy masz za sobą (lub przed sobą) albo letni czas spędzasz w pracy i nie możesz lub nie chcesz nigdzie wyjeżdżać, nie warto rezygnować z lata w pełni i dobrego towarzystwa. Co zatem robić? Jeśli jesteś singlem lub singielką, ale chcesz zmienić ten stan rzeczy, wykorzystaj możliwości, jakie daje lato w mieście dla dorosłych. Czy wiesz jak zwiększyć szanse na znalezienie drugiej połowy?

Lato i randki idą w parze!

Na randki trzeba mieć czas – to prawda. Jednak przede wszystkim trzeba mieć osobę do randki. Gdzie taką spotkać? No właśnie, tu pojawia się problem. Stosunkowo rzadko zdarza się, że drugą połówkę poznajemy podczas zakupów w hipermarkecie, podróży autobusem, wizyty u lekarza czy spaceru z psem. Choć oczywiście warto być otwartym na nowe znajomości również w podobnych sytuacjach.

Można docenić próby swatania ze strony rodziny czy przyjaciół, ale te najczęściej kończą się fiaskiem. Główną przyczyną jest fakt, że w ten sposób przedstawiane są nam przypadkowe osoby – np. przyjaciel zna wolną koleżankę z pracy, my też jesteśmy wolni, więc czemu nie mielibyśmy się umówić? Nikt nie ocenia zgodności charakterów, zainteresowań czy temperamentów.

Warto więc może skorzystać z technologii, takiej jaką dają niektóre serwisy randkowe czy matrymonialne. Niektóre z nich umożliwiają nawet sprawdzenie dopasowania wobec innych osób w portalu.

Kiedy czas na randkę w realu?

Z pierwszą randką nie warto zwlekać zbyt długo. Warto skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Pamiętaj, nic nie zastąpi spotkania na żywo. Randkując w sieci, możesz wpaść w pułapkę projekcji.

Na podstawie otrzymanej korespondencji, z pojedynczych jej fragmentów, zaczynasz tworzyć nierealny obraz drugiej osoby. A w takiej sytuacji każde spotkanie może okazać się rozczarowaniem, ponieważ nawet najdoskonalszemu partnerowi trudno będzie odzwierciedlić Twoje fantazje! Lepiej nie przyzwyczajać się do wirtualnych wersji siebie.

Trudno określić, jak długi czas powinien upłynąć od pierwszych „kliknięć” do pierwszej randki. Najlepiej zaufać własnej intuicji. Zazwyczaj po wymianie kilku maili jesteśmy w stanie powiedzieć, czy dana osoba odpowiada nam pod względem intelektualnym, czy jej sposób wyrażania własnych myśli jest nam bliski, czy czujemy, że jest szansa na zaiskrzenie (co niekoniecznie musi oznaczać „miłość od pierwszego wejrzenia”).

Gdzie na pierwszą randkę?

Pierwsze spotkanie nie powinno trwać długo, ani być zobowiązujące. Godzina czy półtorej spędzone na kawie lub spacerze wydają się optymalne. Ważne, by z takiego miejsca móc bez większego skrępowania wyjść, kiedy przestanie nam pasować atmosfera.

Żadne z Was nie powinno czuć się nieswojo. Zamknięci w restauracji na wystawnym obiedzie z nowo poznaną osobą możecie poczuć lekki dyskomfort. Pamiętaj – to nie decydująca bitwa, a miły przerywnik dnia. Nie warto zakładać, że idziemy tam poznać żonę czy męża. Takie spotkanie lepiej potraktować jak poznanie nowego kolegi z ewentualną szansą na coś więcej…

Pamiętaj, by była to bezpieczna randka. Unikaj wyjawiania zbyt wielu szczegółów o sobie, nie pozwalaj odbierać się z domu, czy rezerwować hotelu, jeśli na spotkanie wybierasz się do innego miasta. Daj też znać komuś bliskiemu, gdzie i z kim się wybierasz. Warto poprosić np. przyjaciółkę o telefon w trakcie spotkania, tak aby zaufana osoba mogła upewnić się, czy czujesz się bezpiecznie.

Słowa i gesty

Pierwsza randka to zawsze stres. Nie znamy przecież osoby, z którą się umawiamy. Zastanawiamy się nie tylko nad jej wyglądem i zachowaniem, ale także nad tym, jak zostaniemy przez nią przyjęci.

Z internetowej sondy – Jak poznać, że się jej podobasz? – serwisu MyDwoje wynika, że na pierwszej randce raczej nie szukamy ekstremalnych wrażeń. Biorąc pod uwagę najchętniej wybierane odpowiedzi, mężczyzna zwraca uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób nowo poznana kobieta na niego patrzy i czy potrafi słuchać. Natomiast dla kobiety liczy się przede wszystkim to, o czym i w jaki sposób jej rozmówca opowiada.

Na dalszych miejscach w sondzie znalazły się: kultura osobista oraz strój i wygląd, ale nie znaczy to, że kwestie te w ogóle nie mają znaczenia. Dodatkowo, jeśli podczas rozmowy wykażemy się pogodą ducha i poczuciem humoru (ale bez przesady!), na pewno zyskamy w oczach nowo poznanej osoby.

Kiedy i gdzie na następną randkę?

Jeżeli spotkanie wypadło pomyślnie i umówiliście się ponownie, to świetnie! Od tej chwili Wasza znajomość będzie wyglądała tak, jakbyście poznali się „w realu”. Będziecie zapewne umawiać się na spędzanie razem weekendów, na wyjścia do kina, czy ze znajomymi. Dzięki kolejnym spotkaniom łatwiej ocenisz czy osoba z którą się spotykasz, faktycznie do Ciebie pasuje i jak zachowuje się w poszczególnych sytuacjach.

Gdy jednak pierwsza czy kolejna randka nie przebiegnie w sposób, który by Ci odpowiadał i zauważysz, że raczej do siebie nie pasujecie, zostaw tę relację na dotychczasowym poziomie znajomości. Nie czuj się zobowiązany czy zobowiązana do jej rozwijania.

Jeśli natomiast uznasz, że daną znajomość warto pogłębić, może zaskoczysz drugą osobę ciekawym pomysłem na randkę? Aby poczuć się jak na wakacjach, wybierzcie się np. na degustację potraw lub wina do restauracji przywodzącej na myśl Chorwację, Włochy, Hiszpanię lub bardziej egzotycznie – Meksyk czy Kolumbię. Dzięki temu odbędziecie wspólną i daleką podróż nawet nie opuszczając miasta.

Warto też pokazać sobie nawzajem ulubione miejsca (nawet jeśli oboje mieszkacie w tej samej miejscowości). To zupełnie inne przeżycie niż zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Taka wycieczka wiele powie drugiej osobie o Was samych i stanie się dobrą okazją do bliższego poznania.

A może warto wybrać się na wycieczkę za miasto? Ulubione jezioro czy miasteczko, albo piękne góry niedaleko miejsca zamieszkania z pewnością zasługują na uwagę partnera. Tego typu atrakcje można również połączyć z wycieczką rowerową, co zapewni dodatkową porcję dobrej zabawy, oczywiście o ile ktoś lubi wysiłek fizyczny na świeżym powietrzu. Bardzo dobrym pomysłem może być także wspólne uprawianie sportu. Basen, bieganie czy nordic walking zapewnią Wam dużo frajdy i pozwolą lepiej się poznać.

Lato sprzyja również festiwalom i wszelkim atrakcjom w plenerze. Organizowane są kursy malarstwa, muzyki, jogi, wieczory filmowe pod gołym niebem. Oczywiście, aby wybrać się w takie miejsce, można to zrobić również samemu. Nieważne czy jesteś sam czy w parze, po prostu wyjdź z domu, bo to piękny czas!

Pamiętaj, że jednym z podstawowych sposobów na poznawanie nowych ludzi jest po prostu szukanie okazji do ich poznawania – warto więc korzystać z różnych możliwości, zarówno w internecie, jak i „w realu”. A że lato to prawdopodobnie najlepszy czas na miłość, warto dać sobie szansę właśnie teraz