Czy zamiłowanie do tego samego serialu pomaga znaleźć swoją drugą połówkę? Odpowiedź brzmi: tak! Potwierdza to badanie* przeprowadzone przez portal randkowy ZaadoptujFaceta. Wynika z niego, że 17% użytkowników tej platformy zaznaczyło na swoim profilu, że są fanami "Gry o tron" i to właśnie pomogło im znaleźć wspólny język z osobą po drugiej stronie ekranu.

W aplikacji portalu to dziewczyny na podstawie opisów opublikowanych przez mężczyzn decydują, z kim chcą porozmawiać. Badanie wykazało, że dla wielu użytkowniczek bycie fanem kultowego serialu jest niezbędnym wymogiem (lub przynajmniej pomocą). Co więcej, faceci mają 4 razy większe szanse na zaproszenie do rozmowy, jeśli podzielają słabość do "Gry o tron".

Analiza portalu randkowego dostarcza również informacji na temat innych popularnych seriali takich jak Dr House, Dexter, Jak poznałem Waszą matkę, Breaking Bad i Chirurgów. Okazuje się, że panowie, którzy podzielają z paniami zainteresowanie tymi serialami mają ponad 2 razy większe szanse na ich oczarowanie.

- To badanie potwierdza, że posiadanie wspólnych pasji pomaga przełamać pierwsze lody. Możliwość dodania do swojego profilu zainteresowań i podzielenie się nimi z innymi użytkownikami jest bardzo skutecznym sposobem na rozpoczęcie rozmowy, szczególnie jeśli nie wiesz od czego zacząć - komentuje Rocío Cardosa, specjalistka aplikacji randkowej ZaadoptujFaceta.

Zatem nie zapomnijcie wspomnieć o Waszych pasjach na swoim randkowym profilu! Z pewnością pozwoli Wam to na odnalezienie idealnego partnera do pasjonującej jazdy na grzbiecie smoka! ;)

* Analiza danych wprowadzonych między styczniem 2013 r. a kwietniem 2019 r. przez ZaadoptujFaceta na losowej próbie 88 121 zarejestrowanych kobiet i mężczyzn, którzy wypełniły sekcję "TV/serial" na swoim profilu na ZaadoptujFaceta.