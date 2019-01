Z każdym rokiem obserwujemy nie tylko zmiany zachowań Polaków, ale również ich podejście do codziennych obowiązków. Temat sprzątania postanowiła dokładnie zgłębić firma Tefal w Wielkim Badaniu Porządków. W internetowej ankiecie na stronie www.domwprzadku.pl respondenci przez niemal miesiąc mogli odpowiadać na 11 pytań dotyczących m.in. motywacji do sprzątania, podziału domowych zdań czy swoich ulubionych czynności.

Okazuje się, że jesteśmy wielbicielami porządku w domu. Ponad 50% respondentów sprząta codziennie, a prawie 35% kilka razy w tygodniu. Choć obowiązek dbania o czystość spoczywa nadal głównie na kobietach (62%), prawie 35% ankietowanych deklaruje, że angażuje do prac całą rodzinę.

Autorzy badania sprawdzili również motywację stojącą za sprzątaniem. Prawie 65% po prostu lubi porządek, a ponad 18% przywraca równowagę po chaosie wprowadzonym w mieszkaniu przez dzieci. Co ciekawe, walczymy głównie nie z nadmiarem rzeczy, ale unoszącym się kurzem, stertami prania, dywanami i sierścią zwierząt. Jak na polu bitwy bywa, do sprzątania zabieramy się strategicznie. Ponad 43% badanych wykonuje czynności zawsze w tej samej kolejności, prawie 12% dopasowuje ich rytm do dnia i tyle samo zaczyna od najmniej lubianych obowiązków.

Co męczy nas najbardziej, a co robimy chętnie? Nie znosimy mycia okien (41%) i prasowania (43%). Taki wynik nie dziwi, ponieważ obie czynności wymagają dużego zaangażowania i wyjątkowej skrupulatności. Większość respondentów natomiast lubi pranie (71%), prawie 65% zmywanie podłóg, a 62% ankietowanych odkurzanie. Tefal w badaniu postanowił pogłębić temat trzeciej ulubionej czynności Polaków. Przy wyborze odkurzacza kierujemy się głównie jego skutecznością na różnych powierzchniach (58%). Natomiast preferencje co do typu urządzeń nie są już tak jednoznaczne. 28% ankietowanych kupując odkurzacz wybrałaby ten bezworkowy, 25% bezprzewodowy, 24% robota, a tylko 17% klasyczny model workowy. Zużycie energii nie ma dla nas większego znaczenia, choć o tym, że 4AAAA oznacza klasę efektywności energetycznej wie aż 79% Polaków!

Wielkie Badanie Porządków trwało od 15 października do 12 listopada 2018 roku. Ankieta znajdowała się na stronie internetowej www.domwprzadku.pl, dedykowanej akcji. Organizatorzy nie wykluczają kolejnej edycji projektu.