Krok pierwszy: pokochaj listy

Naucz się spisywać wszystkie zadania, które czekają na Ciebie w najbliższym czasie – zarówno te duże, jak i zupełnie drobne. Spróbuj metody „od ogółu do szczegółu”, rozpoczynając listę od najważniejszych, najtrudniejszych spraw, przechodząc do tych błahych, których zazwyczaj jest najwięcej. Jednak nawet jeżeli nie ułożysz ich według hierarchii ważności, będziesz w stanie na spokojnie przyjrzeć się temu, co czeka Cię w najbliższym czasie, dzięki czemu o niczym nie zapomnisz i oswoisz się z liczbą oczekujących spraw. Znajdź swoją metodę – sprawdź, czy najlepiej sprawdza się u Ciebie klasyczna lista na kartce A4 bądź w kalendarzu, czy może wolisz krótkie notatki na karteczkach samoprzylepnych lub w aplikacji.

Krok drugi: utrzymuj porządek wokół siebie

Pozornie robienie porządku zabiera nam czas, który możemy przeznaczyć na wykonywanie innych zadań. W rzeczywistości unikanie go skutkuje nadmiarem przedmiotów leżących w zasięgu wzroku, co potrafi skutecznie zdekoncentrować. W rezultacie tracisz jeszcze więcej cennych chwil. Utrzymywanie ładu pozwoli zaoszczędzić Twój czas poświęcany dotąd na wielkie porządki oraz umożliwi pełne skupienie się na wykonywanych czynnościach. Na biurku pozostaw jedynie najpotrzebniejsze przedmioty, takie jak komputer, długopis, notatnik czy miseczka ze zdrowymi przekąskami, które zmobilizują Twój organizm do działania podczas pracy. Zobaczysz, o ile przyjemniej będzie Ci odhaczać kolejne podpunkty z listy zadań w czystej, uporządkowanej przestrzeni.

Krok trzeci: zmierz się z jednym ważnym zadaniem dziennie

Liczba zadań, z jakimi przychodzi nam się mierzyć, potrafi zjeżyć włos na głowie. Zwłaszcza, jeżeli wśród nich znajdują się „sprawy wielkiej wagi”, do odwlekania których często mamy tendencję. Szybko uporasz się z nimi, jeżeli codziennie weźmiesz na tapet tylko jedno z nich. Nie przemęczysz się, a przy okazji wykreślisz z listy pozycje, które najbardziej zaprzątają Twoje myśli, rozpraszając Cię i obniżając efektywność innych działań. Możesz wykorzystać metodę Pomodoro – ustaw stoper na 25 minut. W tym czasie skup się w pełni na swoim zadaniu. Zapomnij o telefonie, mediach społecznościowych, muzyce, rozmowach i wszelkich „rozpraszaczach”. Po tym czasie, niezależnie od tego na jakim etapie zadania jesteś, zrób sobie 5 minut przerwy na odpoczynek. Wykorzystaj ten czas dobrze – przeciągnij się, popatrz przez okno, zaparz ulubioną herbatę. Po tym czasie wróć do zadania na kolejne 25 minut. Zobaczysz, jak w takim trybie pracy zaskakująco szybko uporasz się ze swoimi zobowiązaniami.

Krok czwarty: planuj posiłki

Wystarczy, że na przygotowanie listy w domu poświęcisz jednorazowo od 15 minut do pół godziny w ciągu tygodnia. Planowanie posiłków poprawi nie tylko twoją organizację czasu, ale również podreperuje budżet domowy i pomoże walczyć z marnowaniem żywności. Czy wiesz, że aby mieć siłę i energię do działania, powinniśmy jest 5 razy dziennie, z czego 2 posiłki powinny stanowić nieduże przekąski, najlepiej naturalne i pełne witamin? Spróbuj koniecznie tej metody. Gwarantujemy, że dzięki temu nie tylko będziesz mieć siłę do pracy, ale wpłynie to również na twoje zdrowie! Co wybierać na planowane przekąski? Np. orzechy i suszone owoce. Bakaliowe przekąski mają w sobie dużo składników odżywczych i witamin. Masz ochotę na słodką przekąskę? Postaw na garść suszonej żurawiny. Uwielbiasz chrupać w ciągu dnia? Wybierz swoje ulubione orzechy: nerkowce, orzechy włoskie, migdały, których garść nie tylko zaspokoi głód, ale przy okazji uzupełni zapotrzebowanie na mikro oraz makroelementy w nich zawarte, takie jak magnez, żelazo czy błonnik.

Krok piąty: nie bój się spróbować

Są tacy, w których już samo hasło „organizacja czasu” wywołuje zwątpienie. Podjęte dotąd próby ogarnięcia swoich spraw szybko i bezboleśnie, które kończyły się fiaskiem potrafią zdemotywować do dalszego działania. Jednak nie poddawaj się! W końcu wypracujesz swój indywidualny sposób na zorganizowanie planu zajęć tak, aby przynosił on oczekiwane efekty. Nie stawiaj jednak sztywnych ram i pozostaw sobie również przestrzeń na to, aby móc go dostosować do potrzeb sytuacji. Pozwól sobie na błędy – to dzięki nim dowiadujesz się, jakie działania w organizacji Twojego czasu nie spełniają swojego zadania. Pamiętaj też o przerwach. Choć w ferworze zadań zapominamy bądź celowo pomijamy chwile odpoczynku, chcąc jak najszybciej uporać się ze zobowiązaniami. Mózg potrzebuje jednak momentów bierności, aby po kilku minutach móc wrócić do pracy ze zdwojoną mocą.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Bakalland.