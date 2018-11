Czym jest floating?

Floating to inaczej Terapia Ograniczonej Stymulacji Środowiskowej, która bazuje na maksymalnym ograniczeniu bodźców docierających do nas z zewnątrz. Floating polega na unoszeniu się na powierzchni roztworu wody i soli w specjalnie przygotowanej do tego kabinie. Kabina izolacji sensorycznej, w które oddajemy się wyciszeniu to dźwiękoszczelne, przestronne pomieszczenie o wymiarach 2,4 m na 1,4 m i wysokości 2 m. Dzięki takim gabarytom można poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Unoszenie się w wodzie nasyconej solą EPSOM pozwala ciału na swobodne dryfowanie bez żadnego wysiłku, doświadczając stanu nieważkości. Woda jest utrzymywana w stałej temperaturze 35 stopni, czyli tyle ile ma skóra człowieka. Pomieszczenie, w którym znajduje się kabina, jest dokładnie wyciszone. Dodatkowo jednorazowe zatyczki do uszu redukują prawie do zera dochodzące z zewnątrz dźwięki. Zalecane jest całkowite wygaszenie światła w celu odcięcia bodźców wzrokowych.

- Floating to głęboko relaksujący zabieg, który uwalnia ciało i umysł od stresów i napięć. W czasie zabiegu mięśnie się rozluźniają, spada ciśnienie krwi, a rytm serca zwalnia. Poprawia się pamięć i koncentracja oraz skutecznie obniża poziom kortyzolu i adrenaliny, a jednocześnie prowadzi do uwalniania dużej ilości endorfin. W efekcie zabiegu poprawia się samopoczucie, wraca energia i chęć do pracy – komentuje Marcin Kantorski z serwisu Prezentmarzeń.

Dla kogo floating jest wskazany?

Floating ze względu na swoje zalety odpowiedni jest przede wszystkim dla osób, które marzą o chwili relaksu i spokoju, dla zestresowanych, chcących wyciszyć i uspokoić umysł, jak również dla osób po urazach i operacjach wymagających rehabilitacji. Zaleca się go sportowcom jako formę szybkiej regeneracji po wysiłku.

Godzinna sesja w kabinie porównywalna jest to czterech godzin regenerującego snu. Rozluźnieniu całego ciała towarzyszy uwolnienie do krwiobiegu hormonów szczęścia- endorfin. Efekty są odczuwalne już po jednej sesji floatingu. W większości przypadków ludzie od razu czują się szczęśliwsi, zdrowsi, pozytywniej nastawieni do życia, bardziej pewni siebie. Regularność i systematyczność kolejnych sesji intensyfikuje i przedłuża korzystne rezultaty i może stać się trwałym czynnikiem wspierającym w trudnych wymagających sytuacjach życiowych, przy długotrwałym stresie, czy nawet stanach około-depresyjnych.

- Floating sprawdza się szczególnie w przypadku osób, które żyją w ciągłym biegu lub są narażone na długotrwały i silny stres w pracy. Może też być doskonałym prezentem dla kogoś z rodziny, przyjaciela, a także pracownika, gdy chcemy podarować wybranej osobie chwilę zasłużonego odpoczynku. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można skorzystać z terapii floatingowej - komentuje ekspert.

Na świecie floating stał się już popularnym sposobem na relaks i redukcję stresu, w Polsce zdobywa swoich sympatyków. Ze względu na korzyści zdrowotne i pozytywny wpływ na wyciszenie umysłu, może stać się efektywnym sposobem na uwolnienie się chociaż na chwilę z świata zdominowanego przez technologie i natłok informacji.