Świąteczne życzenia od serca

Nie trzeba długich form i podniosłych słów. W święta najlepiej sprawdzają się życzenia naturalne, spokojne i napisane od serca. Takie, które zmieszczą się na ekranie telefonu, ale niosą ze sobą dobre emocje i ciepłe myśli.

Proste i mądre życzenia bożonarodzeniowe na telefon dla znajomych

Ciepłych i spokojnych Świąt. Dużo dobra, uśmiechu i chwil tylko dla siebie.

Niech te Święta przyniosą spokój, bliskość i oddech od codziennych spraw.

Spokojnych Świąt i dobrych ludzi wokół. Tego, co naprawdę ważne.

Magicznych, ale prostych Świąt. Bez pośpiechu i bez stresu.

Niech w te Święta będzie więcej światła, ciszy i dobrych myśli.

Ciepłych Świąt pełnych życzliwości i małych radości.

Spokojnego świątecznego czasu i dobrego początku nowego roku.

Niech te Święta dadzą spokój, nadzieję i nową energię.

Świąt pełnych uśmiechu, rozmów i chwil, które zostają w pamięci.

Ciepła, spokoju i zwykłej ludzkiej bliskości na Święta.

Niech ten świąteczny czas będzie łagodny i dobry.

Spokojnych Świąt i chwil, w których można po prostu być.

Dużo dobra na Święta i trochę więcej spokoju na każdy dzień.

Niech Święta przyniosą odpoczynek i dobre emocje.

Ciepłych Świąt, bez pośpiechu i bez nadmiaru spraw.

Świąt pełnych prostych radości i szczerych rozmów.

Niech ten czas będzie jasny, spokojny i prawdziwy .

. Dobrych, spokojnych Świąt i chwil tylko dla siebie.

Niech Święta będą czasem wytchnienia i uśmiechu.

Ciepła, spokoju i dobrych myśli na całe Święta.

Kartki bożonarodzeniowe na telefon - alternatywa dla SMS-a

Oprócz krótkich życzeń wysłanych SMS-em coraz większą popularnością cieszą się kartki bożonarodzeniowe na telefon. To elegancka i bardzo osobista forma przekazania świątecznych słów - wystarczy jeden klik, by wysłać znajomym gotową kartkę z życzeniami przez komunikator lub wiadomość MMS. Taka forma łączy prostotę wiadomości tekstowej z emocjami, jakie niesie obraz i starannie dobrane słowa. Poniżej piękne kartki do pobrania za darmo.