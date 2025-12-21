Świąteczne życzenia od serca
Nie trzeba długich form i podniosłych słów. W święta najlepiej sprawdzają się życzenia naturalne, spokojne i napisane od serca. Takie, które zmieszczą się na ekranie telefonu, ale niosą ze sobą dobre emocje i ciepłe myśli.
Proste i mądre życzenia bożonarodzeniowe na telefon dla znajomych
- Ciepłych i spokojnych Świąt. Dużo dobra, uśmiechu i chwil tylko dla siebie.
- Niech te Święta przyniosą spokój, bliskość i oddech od codziennych spraw.
- Spokojnych Świąt i dobrych ludzi wokół. Tego, co naprawdę ważne.
- Magicznych, ale prostych Świąt. Bez pośpiechu i bez stresu.
- Niech w te Święta będzie więcej światła, ciszy i dobrych myśli.
- Ciepłych Świąt pełnych życzliwości i małych radości.
- Spokojnego świątecznego czasu i dobrego początku nowego roku.
- Niech te Święta dadzą spokój, nadzieję i nową energię.
- Świąt pełnych uśmiechu, rozmów i chwil, które zostają w pamięci.
- Ciepła, spokoju i zwykłej ludzkiej bliskości na Święta.
- Niech ten świąteczny czas będzie łagodny i dobry.
- Spokojnych Świąt i chwil, w których można po prostu być.
- Dużo dobra na Święta i trochę więcej spokoju na każdy dzień.
- Niech Święta przyniosą odpoczynek i dobre emocje.
- Ciepłych Świąt, bez pośpiechu i bez nadmiaru spraw.
- Świąt pełnych prostych radości i szczerych rozmów.
- Niech ten czas będzie jasny, spokojny i prawdziwy.
- Dobrych, spokojnych Świąt i chwil tylko dla siebie.
- Niech Święta będą czasem wytchnienia i uśmiechu.
- Ciepła, spokoju i dobrych myśli na całe Święta.
Kartki bożonarodzeniowe na telefon - alternatywa dla SMS-a
Oprócz krótkich życzeń wysłanych SMS-em coraz większą popularnością cieszą się kartki bożonarodzeniowe na telefon. To elegancka i bardzo osobista forma przekazania świątecznych słów - wystarczy jeden klik, by wysłać znajomym gotową kartkę z życzeniami przez komunikator lub wiadomość MMS. Taka forma łączy prostotę wiadomości tekstowej z emocjami, jakie niesie obraz i starannie dobrane słowa. Poniżej piękne kartki do pobrania za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję