Dziennik Gazeta Prawana logo

Najlepszy napój na upały. Działa lepiej niż woda. Wspiera serce, jelita i świetnie gasi pragnienie

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 16:34
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Najzdrowszy napój na świecie. Nawadnia lepiej niż woda
Najzdrowszy napój na świecie. Nawadnia lepiej niż woda/Shutterstock
W upalne dni większość z nas sięga po wodę lub słodkie napoje. Tymczasem w Turcji i krajach Bałkanów od pokoleń króluje prosty napój przygotowywany z zaledwie trzech składników. Doskonale gasi pragnienie, dostarcza białka i probiotyków, a przy regularnym spożywaniu może wspierać zdrowie serca oraz układu pokarmowego. Ten napój to ayran, który coraz częściej trafia również na sklepowe półki w Polsce.

Czym właściwie jest ayran?

Ayran to tradycyjny napój wywodzący się z Turcji. Przygotowuje się go z naturalnego jogurtu, zimnej wody i niewielkiej ilości soli. Dzięki temu jest lekki, orzeźwiający i świetnie sprawdza się podczas upałów. W przeciwieństwie do słodzonych napojów nie zawiera dodatku cukru. Dostarcza natomiast białka, wapnia, fosforu oraz żywych kultur bakterii.

Dlaczego uważa się ayran za jeden z najzdrowszych napojów?

Najważniejsza zaletą ayranu jest prosty skład i wysoka wartość odżywcza. Regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może korzystnie wpływać na mikrobiotę jelitową, która odgrywa ważną rolę w odporności, trawieniu i metabolizmie. Ajran bardzo dobrze nawadnia organizm, dostarcza pełnowartościowego białka, jest źródłem wapnia potrzebnego kościom, zawiera probiotyki wspierające florę jelitową, syci znacznie lepiej niż słodkie napoje.

Ayran wspiera serce

Sam ayran nie jest lekiem na nadciśnienie ani wysoki cholesterol. Jednak jogurt naturalny i fermentowane produkty mleczne są elementem zdrowej diety, która może wspierać układ sercowo-naczyniowy. Niektóre badania sugerują również, że regularne spożywanie fermentowanych produktów mlecznych może pomagać w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego i profilu lipidowego. Warto jednak pamiętać, że efekt zależy od całego stylu życia, a nie od jednego produktu.

Ważne: Ayran z półek sklepowych zawiera sól, dlatego osoby z nadciśnieniem powinny wybierać wersje z mniejszą zawartością sodu lub przygotować napój samodzielnie.

Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz
Szklanka dziennie świetnie działa na jelita. Zjadaj zamiast słodkich deserów, a szybko schudniesz

Idealny napój na upały

Latem wraz z potem tracimy nie tylko wodę, ale również elektrolity. Ayran zawiera naturalny sód, potas oraz wapń, dlatego pomaga uzupełniać składniki mineralne po wysiłku lub podczas wysokich temperatur. Jednocześnie jest znacznie mniej kaloryczny niż większość słodzonych napojów.

Zawarte w ayranie białko i naturalna gęstość napoju sprawiają, że opróżnianie żołądka przebiega znacznie wolniej niż w przypadku samej wody. Dzięki temu nawodnienie organizmu może utrzymywać się dłużej, dlatego ayran bywa określany mianem naturalnego izotoniku.

Letni przepis na domowy ayran z miętą

To wersja idealna na gorące dni. Składniki:

  • 250 ml gęstego jogurtu naturalnego,
  • 250 ml bardzo zimnej wody,
  • szczypta soli (można pominąć),
  • kilka listków świeżej miety,
  • kilka cienkich plasterków ogórka,
  • kostki lodu,
  • opcjonalnie odrobina soku z cytryny czy szczypta pieprzu.

Jogurt przelewamy do wysokiego naczynia i stopniowo dodajemy zimną wodę, energicznie mieszając lub miksując przez około minutę. Napój powinien być lekko spieniony. Na koniec dodajemy szczyptę soli , wrzucamy kostki lodu, miętę oraz plasterki ogórka. Odrobina soku z cytryny sprawi, że smak ayranu będzie bardziej orzeźwiający.

Kto powinien pić ayran?

Napój szczególnie dobrze sprawdzi się u osób:

  • szukających zdrowej alternatywy dla słodzonych napojów,
  • aktywnych fizycznie,
  • chcących zwiększyć spożycie białka,
  • dbających o jelita i prawidłowe trawienie.

Nie będzie natomiast dobrym wyborem dla osób z nietolerancją laktozy (chyba że użyją jogurtu bezlaktozowego).

Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Oczyszcza jelita, poprawia trawienie i łagodzi stany zapalne
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Oczyszcza jelita, poprawia trawienie i łagodzi stany zapalne
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: przepisTurcjajogurtupał
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNajlepszy napój na upały. Działa lepiej niż woda. Wspiera serce, jelita i świetnie gasi pragnienie »
Zobacz
|
PRL
Nostalgiczny QUIZ o życiu w PRL. 9/9 tylko dla starszyzny. Młodzi polegną na pytaniu o kapsel
Nowy Volkswagen ID. Cross
Koncern odleciał z ceną i stylem. Oto nowe auto dla ludu, kosztuje znacznie mniej niż rywale
policyjne poszukiwania
Zaginięcie Iwony Wieczorek. Śledczy mają nowy dowód
Quiz z wiedzy ogólnej. Tylko mistrz odpowie 10/10. Dasz radę?
Quiz z wiedzy ogólnej. Tylko mistrz odpowie 10/10. Dasz radę?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj