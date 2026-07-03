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Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Najlepszy domowy sposób na smugi i tłuste plamy

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 06:10
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Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?/ShutterStock
Kurz, odciski palców i tłuste smugi potrafią bardzo szybko zepsuć wygląd nawet nowego telewizora. Wiele osób sięga wtedy po pierwszy lepszy płyn do szyb albo papierowy ręcznik, a to jeden z najczęstszych błędów. Ekrany nowoczesnych telewizorów są bardzo delikatne i łatwo je uszkodzić. Na szczęście istnieje prosty, domowy sposób, dzięki któremu można bezpiecznie wyczyścić ekran bez smug i ryzyka zarysowań.

Czym najlepiej czyścić ekran telewizora?

Telewizory LED, LCD czy QLED mają bardzo delikatne powłoki, dlatego wymagają łagodnego czyszczenia. Najbezpieczniej sprawdza się miękka ściereczka z mikrofibry lekko zwilżona wodą destylowaną. Taka ściereczka dobrze zbiera kurz i tłuste ślady, a jednocześnie nie rysuje powierzchni.

Wiele osób do czyszczenia ekranu używa zwykłej wody z kranu, jednak to nie jest dobry pomysł. Zawarte w niej minerały mogą pozostawiać osad i smugi, które później trudno usunąć. Właśnie dlatego dużo lepiej sprawdza się woda destylowana. Ściereczka powinna być wilgotna, ale nie mokra.

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Jak wyczyścić telewizor, żeby nie było smug?

Najważniejsze jest to, aby nie przecierać ekranu przypadkowymi materiałami. Papierowe ręczniki, chusteczki czy szorstkie gąbki mogą zostawić mikrorysy, które później będą widoczne szczególnie przy jasnym obrazie.

Przed czyszczeniem najlepiej odłączyć telewizor od prądu. Na ciemnym ekranie łatwiej zauważyć zabrudzenia, a sam ekran jest wtedy chłodniejszy i bezpieczniejszy do czyszczenia.

Ekran warto przecierać spokojnymi ruchami od góry do dołu, bez mocnego dociskania. Jeśli pojawią się smugi, najlepiej jeszcze raz przetrzeć powierzchnię suchą stroną mikrofibry. Bardzo często to właśnie nadmiar wilgoci odpowiada za nieestetyczne ślady.

Domowy trik na tłuste plamy na ekranie

Jeśli na ekranie pojawiły się tłuste ślady, wiele osób popełnia błąd i zaczyna mocno pocierać zabrudzenie. To może tylko pogorszyć sytuację. Znacznie lepiej sprawdza się lekko wilgotna mikrofibra z odrobiną delikatnego płynu do naczyń. Po przetarciu zabrudzonego miejsca warto od razu wytrzeć ekran suchą stroną ściereczki. Dzięki temu powierzchnia pozostanie czysta, bez smug i zacieków.

Tego lepiej nie używać do czyszczenia telewizora

Wiele popularnych środków może uszkodzić ekran, nawet jeśli początkowo wydaje się, że dobrze go czyści. Szczególnie niebezpieczne bywają płyny do szyb zawierające alkohol, amoniak albo mocne detergenty. Takie preparaty mogą z czasem zmatowić ekran, uszkodzić powłokę antyodblaskową, powodować przebarwienia, doprowadzić do trwałych uszkodzeń matrycy.

Nie powinno się też spryskiwać ekranu bezpośrednio płynem. Wilgoć może dostać się do wnętrza obudowy i uszkodzić elektronikę.

Jak często czyścić ekran telewizora?

Nie trzeba robić tego codziennie, ale regularne przecieranie ekranu pomaga uniknąć grubych warstw kurzu i trudnych do usunięcia plam. W wielu przypadkach wystarczy przetarcie ekranu suchą mikrofibrą raz w tygodniu i dokładniejsze czyszczenie co kilka tygodni.

Najwięcej tłustych śladów pojawia się zwykle wtedy, gdy ktoś dotyka ekranu palcami np. małe dziecko albo telewizor stoi blisko kuchni. W takich miejscach zabrudzenia mogą osadzać się znacznie szybciej.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: sprzątanieekrantelewizorczyszczenie
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

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