Derma Roller – co to takiego?

Derma roller, czyli igłowy roller do twarzy, to jedno z najpopularniejszych narzędzi służących do przeprowadzania zabiegu mezoterapii mikroigłowej. Wcześniej stosował go raczej wyłącznie personel gabinetów kosmetycznych – dziś zabieg przy jego użyciu można wykonać samodzielnie w domowym zaciszu. Narzędzie ma postać rączki z obrotową rolką wyposażoną w mikroigiełki. W trakcie rolowania tworzą one w skórze maleńkie nakłucia, nie przerywając przy tym skóry i delikatnie ją stymulując. Dzięki temu zwiększa się produkcja elastyny oraz kolagenu. Derma Roller to także nazwa samego zabiegu wykonywanego w specjalistycznych salonach.

W sprzedaży dostępne są rollery o konkretnym zastosowaniu – trzeba pamiętać, że ten przeznaczony do skóry ciała nie jest odpowiednim wyborem do delikatniejszej skóry na twarzy. Przed zakupem danego modelu warto więc upewnić się, do jakich części ciała jest on dedykowany. Dobry wybór stanowią uniwersalne derma rollery z wymiennymi głowicami. Jeśli jednak nie planujemy wykonywać zabiegu na różnych partiach ciała, najlepiej postawić właśnie na specjalny roller mikroigłowy do twarzy, wyposażony w najcieńsze igły.

Derma Roller do twarzy – jak używać?

Zabieg przy użyciu derma rollera polega na wykonywaniu mikronakłuć na skórze twarzy, szyi lub innych partii ciała. Pierwszym, bardzo istotnym etapem jest dokładne oczyszczenie skóry przy użyciu żelu oczyszczającego lub płynu micelarnego. Przed użyciem rollera należy też dobrze go zdezynfekować. Trzeba również pamiętać o dopasowaniu odpowiedniej głowicy – chyba że mamy do czynienia z przyrządem przeznaczonym wyłącznie do jednej partii ciała. Aby efekty zabiegu były jeszcze lepsze, w połączeniu z rollerem warto zastosować specjalny odżywczy koktajl lub serum nawilżające. Podczas wykonywania mikronakłuć cenne składniki aktywne z kosmetyków mają bowiem szansę trafić w głąb skóry – a to gwarantuje znacznie lepsze działanie niż w przypadku standardowej pielęgnacji. Nakłucia skóry należy wykonywać, przesuwając derma roller z góry na dół, na ukos i z jednego boku na drugi. W przypadku samej twarzy warto pamiętać o jej konkretnych obszarach:

· prawym górnym rogu czoła i policzka;

· ich lewej górnej części;

· okolic pod oczami;

· dolnych partii policzków.

Istotny jest też obszar wokół ust. Cały zabieg rollowania nie powinien trwać dłużej niż trzy minuty. Dobrym krokiem po użyciu rollera igłowego do twarzy jest nałożenie na skórę kojącego kremu lub maseczki o działaniu łagodzącym. Pomiędzy kolejnymi zabiegami również należy pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji – szczególnie o aplikacji kremu z filtrem. Sam derma roller do twarzy lub ciała powinien zostać po użyciu umyty – np. wodą z mydłem – i osuszony. Początkowo wystarczy korzystać z rollera raz w tygodniu. Jeżeli skóra dobrze reaguje na zabieg, można powtarzać go częściej – np. co trzy dni. Po zabiegu mikronakłuwania należy jednak wstrzymać się od opalania, korzystania z sauny i stosowania peelingów.

Zabiegi z użyciem Derma Rollera – korzyści dla skóry

Regularnie wykonywanie zabiegu Derma Roller niesie za sobą wiele korzyści dla skóry – zarówno w przypadku samej twarzy, jak i całego ciała. Może się on okazać korzystny szczególnie dla skóry starzejącej się. Jedną z największych zalet mikronakłuwania jest widoczne spłycenie niechcianych zmarszczek i blizn – również tych potrądzikowych – oraz zmniejszenie przebarwień. Przyrząd może się okazać pomocny również w zwalczaniu rozstępów. Co więcej, zabiegi mezoterapii mikroigłowej przy jego użyciu zwiększają jędrność i elastyczność skóry, gwarantując jej widocznie młodszy wygląd. To prosty sposób na regenerację i odbudowę skóry, poprawę jej kolorytu oraz naturalne rozświetlenie. Zabieg może skutkować również zmniejszeniem porów. Roller stosowany na skórze głowy może z kolei pobudzić jej mikrokrążenie, tym samym stymulując włosy do szybszego wzrostu i zmniejszając problem ich nadmiernego wypadania. Pierwsze rezultaty wykonywania mezoterapii mikroigłowej można zaobserwować już po pierwszym zastosowaniu, jednak najlepsze efekty są zauważalne w okresie 2-6 miesięcy regularnych zabiegów. Każdy następny zabieg prowadzi do coraz większej redukcji blizn, zmniejszenia rozstępów i poprawy napięcia skóry.

Na co zwrócić uwagę, wybierając roller do użytku domowego?

Poszukując derma rollera do samodzielnego użytku w domu, szczególną uwagę należy zwrócić na grubość rolki oraz długość igieł. Przyrządy z najmniejszymi wałkami i igłami o długości 0,25 mm nadają się szczególnie do użytku na skórze twarzy – również delikatnych okolic pod oczami – oraz głowy. Zabiegi przy ich użyciu mają na celu głównie poprawę koloru cery i zwiększenie wchłaniania składników z kosmetyków pielęgnacyjnych. Igły w rozmiarze 0,5 mm stosuje się z kolei głównie do redukcji blizn na twarzy czy spłycania zmarszczek. Te dwa rodzaje wałeczków mogą być z powodzeniem używane samodzielnie w domu. Większe wałki z dłuższymi igłami (1 mm lub 1,5 mm) zapewniają rezultaty również w przypadku skóry ciała, np. na udach – to dobry wybór w przypadku rozstępów czy cellulitu. Igły w rozmiarze 2 i 3 mm stosuje się z kolei wyłącznie do mezoterapii mikroigłowej ciała. Nakłuwają one grubsze warstwy skóry, w związku z czym przed zabiegiem warto zastosować dodatkowo produkt znieczulający, np. krem z lidokainą. Zabiegi przy użyciu dłuższych igiełek regenerują skórę na wielu poziomach.

Przeciwwskazania do użycia Derma Rollera

Istnieją pewne przypadki, w których stosowanie Derma Rollera nie jest wskazane. Do przeciwwskazań mezoterapii mikroigłowej należą m.in.:

· trądzik młodzieńczy i trądzik różowaty;

· atopowe zapalenie skóry i inne stany zapalne;

· skóra naczynkowa i wrażliwa;

· oparzenia słoneczne;

· osłabienie układu immunologicznego;

· problemy z układem krzepnięcia;

· cukrzyca;

· uszkodzenia skóry.

Korzystanie z rollera igłowego nie jest zalecane również podczas stosowania niektórych leków, np. na łuszczycę czy toczeń. Przed decyzją o zabiegu w gabinecie warto ponadto upewnić się co do alergii na którykolwiek składnik serum lub innego kosmetyku używanego podczas rollowania.

Wiesz już, co to jest derma roller, jak używać go na twarzy i jakie efekty może przynieść taki zabieg. Jeśli od dawna szukasz sposobu na poprawę stanu swojej skóry, a ponadto – nie masz czasu na wizyty w specjalistycznych gabinetach, inwestycja we własny roller może się okazać świetną decyzją. Wybierz odpowiednie narzędzie i sprawdź, jak mezoterapia mikroigłowa wpłynie na kondycję Twojej skóry!