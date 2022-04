Trądzik pospolity dotyka prawie 80 proc. osób w wieku dojrzewania, czyli będących w przedziale wiekowym ok. 12- 24 lat [źródło: zdrowie.pap.pl]. Co więcej, prawie 10 proc. populacji zmaga się z trądzikiem w wieku dorosłym – możemy wtedy mówić o tzw. trądziku późnym. Bez względu na grupę pacjentów, w jakiej występuje, trądzik charakteryzuje zespół dokuczliwych, nierzadko bolesnych objawów, do których zaliczamy stany zapalne o różnym charakterze, m.in. grudki, krosty, guzki czy torbiele najczęściej występujące na twarzy oraz dekolcie i plecach. Przyczyną rozwoju schorzenia są – szczególnie w wieku młodzieńczym, najczęściej zmiany hormonalne. Wpływ na zaostrzenie objawów trądziku mogą mieć także: stres, ekspozycja na słońce, dieta oraz terapie niektórymi lekami.

Reklama

Leczenie i pielęgnacja – skuteczny duet

Wniosek? Trądzik to nie – jak niektórzy sądzą – przypadłość, którą „po prostu trzeba przejść”. Taka, która mija z czasem jak choroby wieku dziecięcego. Nic bardziej mylnego, tym bardziej, że stany zapalne skóry, z jakimi wiąże się trądzik, nieleczone i niepielęgnowane odpowiednio, sprawiają dyskomfort fizyczny, psychiczny, a z czasem mogą powodować powstawanie widocznych blizn. Priorytetem jest szybkie i skuteczne działanie. Jakie?

Eksperci wskazują na 5 zasad właściwej pielęgnacji skóry trądzikowej.

Zasada pierwsza. Podstawą działania w opiece nad skórą trądzikową jest niwelowanie stanu zapalnego, który stanowi źródło dolegliwości. Kosmetyki pielęgnacyjne, które wybierają osoby ze skórą trądzikową powinny mieć właściwości przeciwzapalne. Idealnie, jeśli są to produkty przeznaczone specjalnie do cery trądzikowej.

Reklama

Zasada druga: uregulowanie pracy gruczołów łojowych. To ich nadaktywność leży u podstaw powstawania stanów zapalnych skóry. Wyciszeniu działania gruczołów sprzyja kolejny z cennych kwasów – pirogronowy, który dodatkowo niweluje zaskórniki i działa przeciwbakteryjnie poprzez obniżenie PH skóry. Warto szukać go w kosmetykach przeznaczonych do skóry trądzikowej.

Reklama

Zasada trzecia: pielęgnacja cery trądzikowej powinna wspierać leczenie i sprawiać, by poprawa była widoczna maksymalnie szybko. Dlaczego to tak ważne? To jasne. Przede wszystkim dlatego, że objawy trądziku – ból, pieczenie i podrażnienie – potrafią być bardzo dokuczliwe. Po drugie, nie mniej ważny jest aspekt psychologiczny. W przypadku młodych (i nie tylko) osób, pojawianie się na twarzy bardzo widocznych, licznych zmian zapalnych może prowadzić do obniżenia nastroju, a nawet przyczynić się do depresji. Każda minuta w walce o zdrową cerę jest zatem na wagę złota.

– Stosowanie odpowiednio dobranych kosmetyków do skóry trądzikowej bardzo przyśpiesza proces zdrowienia - mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®.

Zasada czwarta: wspieraj leczenie kompleksowe działaniem punktowym. Co to znaczy? Jeśli masz skłonność do trądziku, lub jeśli… po prostu raz na jakiś czas zdarza Ci się (jak każdemu, powiedzmy sobie szczerze) niespodzianka w postaci krosty lub zapalnego guzka, zadziałaj punktowo, stosując na samą zmianę produkt z cynkiem PCA, który zmniejsza wydzielanie łoju i łagodzi stany zapalne. Idealnie, jeśli w produkcie znajduje się także kompleks znanych już kwasów pirogronowego i szikimowego.

Zasada piąta: wytrwałość. Pamiętaj, by szybko uzyskana poprawa nie zdemotywowała Cię do regularnej pielęgnacji. Widzisz efekty (a właściwie – nie widzisz… zmian zapalnych) – kontynuuj codzienną pielęgnację produktami do skóry trądzikowej. Regularna, długotrwała pielęgnacja, a zatem demakijaż i nawilżenie przy użyciu produktów przeciwzapalnych, złuszczających i łagodzących to klucz do sukcesu.

– To bardzo istotne, by nie zaprzestać właściwej pielęgnacji, gdy znikną najbardziej widoczne i dokuczliwe objawy trądziku – mówi Agnieszka Kowalska. – Szczególnie mocno kosmetolodzy zachęcają do tego w rozmowach z młodymi pacjentami, którzy nie zawsze mają w sobie odpowiednią dozę cierpliwości. Tu bezcenna jest rola rodziców, którzy powinni podpowiadać i przypominać o odpowiedniej pielęgnacji – dodaje.

Odpowiedni dobór kosmetyków o stężeniu terapeutycznym, zdecydowanie działanie i wytrwałość w codziennej, starannej pielęgnacji to podstawa przeciwdziałania objawom trądziku pospolitego. Wrażliwa, podatna na bodźce skóra trądzikowa bardzo szybko zareaguje na właściwą, domową pielęgnację – normalizacją koloru, zmniejszeniem zmian i podrażnień, a także uczuciem przyjemnego komfortu!