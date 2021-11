Każdego dnia nasze włosy są narażone na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych, potrzebują więc w pielęgnacji składników o działaniu ochronnym, regenerującym i nawilżającym. Takie wsparcie zapewniają im właśnie preparaty bogate w proteiny, emolienty i humektanty, czyli składniki aktywne występujące m.in. w szamponach czy odżywkach.

Reklama

- Równowaga PEH ma służyć lepszej kondycji włosów. Kluczem do jej stosowania jest świadomość, jakie obecnie potrzeby mają nasze włosy i z jakimi problemami się borykają. Aby móc prawidłowo stosować równowagę PEH w codziennej pielęgnacji włosów, powinniśmy pamiętać o balansie między składnikami typu proteiny, emolienty, humektanty. Zastosowanie umiaru pozwoli nam na uzyskanie lśniących i gładkich włosów. Wiedzę tę możemy pozyskać podczas wizyty u trychologa. Specjalista dokona analizy struktury zewnętrznej łodygi włosa pod trychoskopem stosując 700-krotne powiększenie i na tej podstawie dobierze odpowiednią spersonalizowaną pielęgnację. Trichoskopia podczas wizyty może wskazać kondycje naszej skóry głowy, gęstość włosów, grubość włosów, jakość cebulki włosa oraz wiele innych aspektów dotyczących problemów skóry głowy i łodyg włosów. Dzięki tym informacjom i wskazówkom trychologa łatwiej jest zastosować odpowiednią pielęgnację – tłumaczy Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Siła protein

Proteiny to białka i główny budulec łodygi włosa. Ich kluczowym zadaniem jest uzupełnianie ubytków włosa. Proteiny pełnią funkcję zarówno odbudowującą uszkodzenia, jak również regenerującą. Dzięki nim włosy mogą być zdrowe, lśniące i mocniejsze od nasady aż po same końce. Proteiny odbudowują strukturę włosa, dodają naszym kosmykom jakość i zdrowy wygląd. Należy jednak uważać, aby nie przeproteinować włosów, gdyż wówczas możemy uzyskać odwrotny efekt. Z powodu nadmiaru protein włosy mogą stać się matowe a nawet zacząć się plątać.

Emolienty chroniące włosy

Emolienty pełnią przede wszystkim funkcję ochronną dla naszych kosmyków. Zastosowane jako składniki aktywne w szamponach, odżywkach czy maskach wytwarzają biofilm, który ma zabezpieczyć włosy przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Ich zadaniem jest także utrzymanie wilgoci we włosach. Jeśli naszym kosmykom brakuje emolientów to stają się przesuszone oraz podatne na elektryzowanie się. Z kolei nadmiar emolientów powoduje, że wyglądają one na przetłuszczone i oklapnięte.

Reklama

Humektanty nawilżające włosy

Głównym zadaniem humektantów w pielęgnacji z zastosowaniem równowagi PEH jest nawilżenie włosów, czyli utrzymanie prawidłowego poziomu hydratacji łodyg włosów. Stosując humektanty w pielęgnacji przeciwdziałamy wysuszeniu włosów. Jeśli zauważymy, że nasze włosy stają się suche lub puszące się to może oznaczać, że brakuje im właśnie humektantów.

- Stosowanie równowagi PEH to świadoma pielęgnacja włosów, która może przynieść im wiele korzyści w postaci odpowiedniej ochrony, regeneracji i nawilżenia. Trzeba jednak pamiętać, że jej realizacja wymaga dopasowania się do indywidualnych potrzeb naszych włosów. Mamy różny stopień porowatości i ubytków w strukturze włosów, dlatego podstawą stosowanie pielęgnacji PEH powinna być dobra analiza ich jakości i znajomość składu danego preparatu. Wiedząc jak działają poszczególne składniki aktywne w produktach do włosów, możemy ułożyć lepszy plan pielęgnacji i uzyskać równowagę w stosowaniu protein, emolientów i humektantów – mówi specjalistka.

Równowaga PEH jest pomocna w uzyskaniu lepszej kondycji włosów pod warunkiem, że wiemy czego potrzebują nasze kosmyki i znajdziemy czas, aby lepiej poznać składy preparatów do pielęgnacji i zastosowane w nich składniki aktywne. Umiejętne stosowanie równowagi PEH to zachowanie odpowiedniego balansu w stosowaniu protein, emolientów oraz humektantów, gdyż zarówno ich nadmiar jak i niedobór odbija się negatywnie na kondycji włosów.