Można powiedzieć, że podkład to pewnego rodzaju element przygotowania twarzy do nałożenia makijażu. Dlatego tak ważne jest, żeby był właściwie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Marta Gąska wyjaśniła w DDTVN, jak dobrać odpowiedni podkład. Reklama Na co zwrócić uwagę? Jaki kosmetyk wybrać dla skóry tłustej, a jaki dla suchej?