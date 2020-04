Dlatego to właśnie wczesną wiosną jednym z najczęściej wpisywanych w przeglądarkach przez panie haseł jest "wiosenna dieta". Wielką popularnością cieszą się również treningi celebrytek pozwalające na szybki spadek wagi. W końcu każda z obowiązkowo muszą zmieścić się rozmiarze XS. A co na to panowie? Czy faktycznie mężczyźni pragną kobiet o nienagannej figurze modelki bez grama tłuszczyku lub sportsmenki z „kaloryferem” zamiast brzucha? A może jednak okrąglejsze kształty są tym na co zwracają uwagę na ulicy? Czy panie, którym marzy się wiosenna randka muszą dążyć do rozmiaru 34 lub 36? Portal randkowy MyDwoje poprosił o głos mężczyzn, pytając "Która kobieca figura podoba Ci się najbardziej?". Sami zainteresowani zdradzają, jakie kobiety robią wrażenie na mężczyznach i czy są oni jednomyślni w tym względzie?

Ważne są proporcje, a nie rozmiar

Czy faktycznie mężczyźni hołdują rozpowszechnionemu w mediach ideałowi kobiecej figury w typie modelki? Zapewne niejeden z nich z chęcią „zawiesi oko” na nogach długich do nieba. Ale czy faktycznie muszą sięgać chmur, czy raczej powinny być zwieńczone krągłymi pośladkami? Okazuje się jednak, że większość panów znacznie chętniej zwróci uwagę na kobietę po prostu proporcjonalną, niezależnie od noszonego rozmiaru. Mężczyźni cenią kobiety mające wyraźnie uwydatnione cechy typowe dla płci, czyli pełne piersi i okrągłe biodra, które najlepiej podkreślą kobiecą kibić. Jeszcze niedawno ideałem kobiecej sylwetki były wymiary 90x60x90. Co prawda były one dedykowane kobietom średniego wzrostu, w typie Marlin Monroe, ale potwierdzają regułę, że liczy się, by kobieca figura - niezależnie od rozmiaru - zbliżała się do kształtu klepsydry. Wówczas bez problemu przyciągnie uwagę panów. Najwięcej zapytanych panów, bo aż 36%, uważa, że kobieta przeciętna, czyli posiadaczka średniego biustu i proporcjonalnych bioder jest zdecydowanie atrakcyjniejsza niż niejedna top model. Uwagę kolejnych 35% panów przyciągną panie zdecydowanie bardziej kobiece, których biust i biodra są mocniej zaakcentowane i wcale nie mieszczą się w rozmiarze XXS.

Wiosenna randka nie tylko z ideałem kobiecego piękna?

Czy kobieta musi być idealna? Okazuje się, że single online wcale tego od kobiet nie wymagają. Zresztą męski ideał kobiecej figury jest niekoniecznie zgodny z tym, co do głów wbijają sobie przerażona nadejściem wiosny kobiety. Wystarczy spojrzeć na Jennifer Lopez, Beyonce, czy Kim Kardashian, które ze swoich krągłości czynią atut lub na popularne zabiegi w gabinetach medycyny estetyczne, które zamiast odessać tłuszcz, mają za zadani dodać kilka centymetrów tu i ówdzie. Dla części mężczyzn szczytem doskonałości są też bardzo szczupłe modelki np. Anja Rubik, Kaia Gerber. I to własnie jest świetna wiadomość zwłaszcza dla kobiet, które obawiają się, że ich kształty są zbyt obfite lub zbyt skromne. 17% mężczyzn zdecydowanie gustuje w kobietach szczupłych z małym biustem, wąskimi biodrami i talią. Natomiast 7% zapytanych za swój ideał uważa ich przeciwieństwo, czyli panie o bujnych rubensowskich kształtach, puszyste z dużym biustem i mające „na czym siedzieć”. Czy nie jest to rewelacyjna wiadomość dla dziewczyn przerażonych nadejściem wiosny i koniecznością odkrycia swoich kształtów?

Najmniej lubimy skrajności

Jaka figura podoba się mężczyznom najmniej? Okazuje się, że jednak najsłabszym zainteresowaniem – niespełna 1% odpowiedzi - cieszy się współczesny ideał piękna, lansowany zwłaszcza wśród najmłodszych pań, czyli kobieta bardzo szczupła, jak modelka, wręcz o chłopięcym wyglądzie. Niewiele więcej, bo tylko 3% panów zachwyci się również kolejnym promowanym przez media typowi damskiej figury, czyli sylwetką sportową - z małym biustem, umięśnioną, ze starannie wypracowanym w fitness klubie wyrzeźbionym ciałem. Niestety, aprobaty nie zdobędzie również osoba otyła. Pani pulchna, mająca mocno zaokrąglone kształty i ewidentną nadwagę, nie kojarzy się z seksapilem lecz niezdrowym stylem życia, zaniedbaniem i brakiem samozaparcie, więc nie zdobędzie uznania mężczyzn.

Przyjemności dnia powszedniego

Czy panowie są wzrokowcami? Zapewne. Ale czy wszyscy są zgodni, co do wyglądu idealnej kobiety? Zdecydowanie nie! Ich opinie na ten temat są bardzo podzielone, co daje pewność, że każda z pań znajdzie swojego adoratora i wielbiciela swoich niepowtarzalnych kształtów. Ponadto wygląd nie decyduje o szczęściu w związku – do tego potrzeba znacznie więcej, o czym z pewnością wiedzą single poszukujący miłości na wiosnę. Ponadto, z badań przeprowadzonych przez portal dla singli MyDwoje.pl wynika, że gdy pani szuka pana nie mają znaczenia współczesne kanony kobiecej urody promowane przez media. Wręcz przeciwnie: podoba im się to, co spotykane najczęściej, czyli kobiety o proporcjonalnej figurze, niezależnie od rozmiaru. Czy warto zatem przejść na restrykcyjną wiosenną dietę i w pocie czoła dążyć do rozmiaru XXS? Niekoniecznie! Jednak zawsze warto żyć zdrowo, w ruchu, by dodać sobie endorfin, seksapilu i wiary, że czeka na nas ktoś, dla kogo jesteśmy chodzącym ideałem.