Jak wynika z badania MultiSport Index 2019, największy zapał do ćwiczeń mają Polki w wieku 25-29 lat (80 proc.) oraz w przedziale 18-24 i 30-39 lat (72 proc.). Panie najczęściej decydują się na treningi 1-2 razy w tygodniu (21 proc.), choć nie brakuje tych, które ze sportu korzystają niemal codziennie (15 proc.).

Reklama

- Te dane pokazują również, że aktywność fizyczna i zawodowa Polek idą w parze. Co więcej, poziom aktywności fizycznej wśród kobiet na etacie przewyższa o 3 proc. krajową średnią, która dla ogółu społeczeństwa w 2019 r. wyniosła 64 proc. To pozytywna informacja, zwłaszcza jeśli uwzględnimy fakt, że co czwarta Polka w pozycji siedzącej spędza ponad 8 godzin dziennie. Warto pamiętać, że regularna aktywność sprzyja redukcji negatywnych skutków nadmiernego siedzenia i pozytywnie wpływa na zdrowie – zaznacza Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems.

Dla kobiet sport to przede wszystkim zdrowie

Blisko połowa aktywnych fizycznie kobiet ćwiczy dla zdrowia. Kolejnymi motywatorami skłaniającymi panie do uprawiania sportu są przyjemność i relaks czerpane z ruchu (24 proc.) oraz chęć ukształtowania sylwetki i poprawy wyglądu (16 proc.).

Kobiety częściej wybierają aktywność indywidualną

Choć sport sprzyja budowaniu relacji i może być okazją do spotkań towarzyskich, większość pań wybiera trening indywidualny (51 proc.). Na aktywność fizyczną uprawianą w towarzystwie decyduje się 46 proc. Polek. Wbrew pozorom, możliwość spędzenia wspólnego czasu z innymi skłania do ćwiczeń jedynie 5 proc. pań.

Polki najchętniej spacerują i jeżdżą na rowerze

Do ulubionych aktywności kobiet należą spacery (32 proc.), jazda na rowerze (31 proc.), bieganie (25 proc.), ćwiczenia na siłowni lub w klubie fitness (23 proc.), pływanie (15 proc.), czy gimnastyka (13 proc.). Domeną kobiet jest aktywność fizyczna podejmowania od poniedziałku do piątku – na trening w tym czasie decyduje się blisko połowa Polek.

Kobiety profesjonalizują się w sporcie

Kobiety podchodzą do sportu coraz bardziej świadomie, już blisko połowa aktywnych fizycznie pań poszukuje dodatkowych informacji na temat uprawianych sportów w internecie. Najczęściej wykorzystują do tego platformę YouTube (40 proc.), strony specjalistyczne (36 proc.) oraz fora internetowe (31 proc.). Panie (36 proc.) znacznie chętniej niż mężczyźni oglądają filmy wideo z instrukcją ćwiczeń fizycznych.

Technologia w kobiecych rękach

Choć zamiłowanie do technologii, częściej przypisywane jest mężczyznom niż kobietom, okazuje się, że obie te grupy niemal identycznie korzystają z elektronicznych gadżetów. Według badania swoje treningi i osiągnięcia sportowe śledzi za pomocą specjalnych aplikacji oraz urządzeń pomiarowych już 12 proc. Polek.

Wszystkie dane zawarte w artykule pochodzą z najnowszej edycji badania „MultiSport Index 2019”, które zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1858 mieszkańców Polski przez Kantar na zlecenie Benefit Systems.