Niestety, nie wszyscy robią to co zalecane 8-12 tygodni. Ponadto, według raportu pt. „Higiena, leczenie i profilaktyka jamy ustnej u dzieci”, tylko 62% respondentów zgadza się z tym, że należy ją wymienić także po chorobie[1]. Dlaczego to takie ważne i jak powinna wyglądać odpowiednia higiena zębów? Odpowiada lek. stom. Patryk Kononowicz z Medicover Stomatologia Gdańsk.

Aby mieć pewność, że higiena naszych zębów jest utrzymana na odpowiednim poziomie, powinniśmy przestrzegać kilku prostych zasad.

Twoja szczoteczka – nie zapomnij jej wymienić

Regularne mycie zębów (dwa razy dziennie) wcale nie oznacza, że to wystarczająca troska o higienę jamy ustnej. Ważne są także akcesoria, których na co dzień używamy, a najistotniejsza wydaje się szczoteczka do zębów. By spełniała ona swoją funkcję, musimy o nią także odpowiednio dbać. Jak?

Szczoteczkę do zębów powinniśmy wymieniać co 3 miesiące oraz po każdej przebytej chorobie zębów i dziąseł. Ale czy zawsze stosujemy się do tych zasad? Jak wynika z przeprowadzonego przez Medicover Stomatologia badania pt. „Higiena, leczenie i profilaktyka jamy ustnej u dzieci”, 13 proc. rodziców wymienia swoją szczoteczkę co miesiąc, a 58 proc. co trzy miesiące. Aż 92 proc. badanych deklaruje, że głównym powodem jej wymiany jest zużycie.

- W większości przypadków uznajemy, że szczoteczka jest zużyta, gdy widzimy to gołym okiem - mówi lek. stom. Patryk Kononowicz z Medicover Stomatologia Gdańsk. - To duży błąd. Okazuje się, że nawet gdy wygląda ona na niezniszczoną, w mikrouszkodzeniach włókien zbierają się szkodliwe bakterie. Płucząc szczoteczkę nie usuniemy z niej wszystkich drobnoustrojów, a wówczas przy każdym kolejnym myciu, bakterie trafiają do naszej jamy ustnej. Dlatego nawet jeśli wydaje nam się, że włókna są „jeszcze dobre” to i tak należy taki egzemplarz wymienić po upływie 8-12 tygodni.

Miękkie, średnie, a może twarde?

Jakie włosie szczoteczki powinno się wybrać? Jak w wielu przypadkach, tutaj także może paść odpowiedź: „to zależy”. Od czego? Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę zdrowie naszych dziąseł. Zbyt twarda szczoteczka może je drażnić, powodując krwawienie, cofanie się, a w ostateczności odsłanianie szyjek zębowych. To dość realny scenariusz zwłaszcza w przypadku, gdy zbyt mocno przykładamy szczoteczkę do zębów i dziąseł.

Wiele osób wybiera bezpieczne rozwiązanie – na pierwszy rzut oka – czyli szczoteczkę o średniej twardości włosia. Taką odpowiedź w przeprowadzonym przez Medicover Stomatologia badaniu pt. „Higiena, leczenie i profilaktyka jamy ustnej u dzieci” deklaruje aż 70% rodziców. Pamiętajmy jednak, że to nie zawsze oznacza najlepszą opcję. O radę w tej kwestii najlepiej zapytać podczas kolejnej wizyty lekarza stomatologa (np. periodontologa, specjalistę zajmującego się chorobami dziąseł), który podpowie nam, jaki rodzaj szczoteczki w naszym przypadku sprawdzi się najlepiej (dzięki czemu unikniemy uszkodzeń tzw. tkanek miękkich i nadmiernego starcia zębów). Specjalista może doradzić również stosowanie szczoteczki elektrycznej lub sonicznej, pozwalającej na dokładniejsze doczyszczanie zębów w porównaniu ze szczoteczkami manualnymi.

Trochę techniki… i zęby są czyste

Szczotkowanie szczotkowaniu nierówne, więc przekonajmy się na czym polega to wzorcowe. Odpowiedni kąt nachylenia szczoteczki w stosunku do zęba to ok. 45 st. Ząb czyścimy ruchem obrotowym od strony dziąsła w kierunku zęba (wymiatanie) – taki sposób jest najbezpieczniejszy dla naszych dziąseł. Czyścimy każdą powierzchnię każdego zęba. Po wyczyszczeniu powierzchni zębowych powinniśmy zająć się oczyszczeniem języka. Szczoteczką ułożoną poziomo należy przesuwać po powierzchni języka w przód i w tył kilkukrotnie. Prawidłowe szczotkowanie zębów przez minimum 2 minuty dwa razy dziennie jest podstawową sprawą. Warto też pamiętać, że bardzo ważne jest nitkowanie przestrzeni międzyzębowych. Na rynku dostępne są specjalne irygatory, szczoteczki międzyzębowe, szczoteczki do języka i wiele innych pomocnych akcesoriów, które mogą usprawnić naszą codzienną higienę jamy ustnej.





- Jeśli na co dzień zadbamy o wzmacnianie szkliwa, odpowiednią higienę prowadzącą do eliminowania bakterii próchnicotwórczych oraz będziemy dbać o swoją szczoteczkę do zębów – skutecznie ochronimy zęby przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych - informuje doktor Patryk Kononowicz. - W trosce o zdrowe i piękne zęby nie zapominajmy także, aby raz na pół roku udać się na przegląd do stomatologa. Pomocne będzie także skorzystanie z zabiegu higienizacji dentystycznej, która pozwala na oczyszczenie zębów z kamienia nazębnego, będącego głównym siedliskiem bakterii i podstawowym czynnikiem powodującym stany zapalne dziąseł i przyzębia.

[1] Raport zrealizowany na zlecenie Medicover Stomatologia – ogólnopolskie badanie ilościowe realizowane techniką CAWI. Realizacja badania: 02-05.09.2019 r, N=509, kobiety i mężczyźni w wieku 25-55 lat, rodzice dzieci w wieku 0-12 lat.