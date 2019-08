Wydarzenie, o którym mowa, miało miejsce w minionym tygodniu kiedy Magda przebywała a urlopie z bliskimi. To wtedy na swoim profilu na Instagramie opublikowała zdjęcie z opisem całej historii.

Otóż spędzając czas na basenie, gwiazda usłyszała, że obca kobieta tuż za jej plecami komentuje wygląd jej ciała, a konkretnie to, że widać na nim cellulit. Choć na pewno nie było to miłe, Magda ani myślała przejmować się cudzymi uwagami. Humorystycznie podeszła do sytuacji i wyjaśniła, że 44 lata na karku i bycie matką trojga dzieci w pełni w pełni uprawnia ją do bycia niedoskonałą, a w dodatku ona to lubi. Napisała też, że teściowa uważa, że cellulitu nie widać, kiedy "nie spinania tyłka", więc wszystkie kobiety zachęca do tego samego.

Ta reakcja gwiazdy spotkała się z ogromnym uznaniem obserwatorek. Polubiło ją tysiące instagramowiczek, które jednym głosem gratulowały Magdzie postawy i obśmiewały kobietę, która czyniła uwagi odnośnie do wyglądu Magdy.

Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że mniej spinania tyłka zawsze dobrze robi, prawda...? :)