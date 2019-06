Wypoczynek na plaży rządzi się swoimi prawami. Dla tych z nas, które nie są zwolenniczkami looku sauté, to nie lada wyzwanie. Duża ekspozycja twarzy na promienie słoneczne sprawia, że pot spływa po skórze, a wraz z nim – podkład. Kontakt z wiatrem, piaskiem oraz kąpiele zmuszają nas do częstych poprawek makijażu. Mając to na względzie, warto zadbać o lekki, ale przy tym atrakcyjny make up. Wystarczy zachować 3 proste kroki.

Delikatne krycie

W miejsce silnie kamuflujących, ciężkich podkładów w sezonie wiosenno-letnim postawmy na lżejsze konsystencje. W tym czasie wybierajmy produkty, które zarówno zakryją niedoskonałości, jak i – co ważne – zapewnią ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Idealnym rozwiązaniem na lato, nie tylko dla kosmetycznych minimalistek, jest krem BB, który łączy funkcję kremu nawilżającego, bazy pod makijaż, podkładu oraz korektora. Wybierając konkretny kosmetyk, zwracajmy uwagę na to, aby był wzbogacony o filtr minimum SPF25. W przypadku problemowej cery trądzikowej i naczynkowej sprawdzi się natomiast krem CC o zwiększonej ilości pigmentu.

Podkreślony kolor… ust i rzęs

Niech mocniejsze akcenty kolorystyczne pojawią się tylko na rzęsach i ustach. Bogata w emolienty maskara poza pogrubieniem i wydłużeniem włosków doda im połysku. Najlepszym wyborem na plażę będzie wodoodporny tusz. Poza rzęsami zadbajmy również o wyraźne usta. Podkreślmy ich kolor i kształt za pomocą błyszczyku o intensywnym pigmencie.

Świetlista cera

Poza naturalnym rozświetleniem, które gwarantuje krem BB, warto zadbać o dodatkową porcję blasku na twarzy. Obowiązkową pozycją kosmetyczki na wiosnę i lato jest rozświetlacz. W wyjątkowo gorące dni najlepszym wyborem będzie produkt w pudrze – nie spływa i idealnie współgra z preparatem kryjącym niedoskonałości. Wystarczy musnąć pędzlem nasadę nosa, pod łukiem brwiowym, szczyty kości policzkowych oraz (dla optycznego powiększenia ust) brodę. Naniesienie kilkoma ruchami lśniących drobinek pomaga osiągnąć efekt świeżej, promienistej cery – w sam raz na plażę.

