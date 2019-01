Menu dla trzydziestolatki

Przekroczyłaś 30. rok życia i zauważasz, że na Twoim brzuchu pojawiają się niepokojące wałeczki? To skutek wolniejszego tempa spalania kalorii i regeneracji organizmu, często spadku wydolności organizmu czy bardziej biernego trybu życia. Jak sobie z tym poradzić?

- Dostosuj swoje codzienne menu do zmian jakie zaszły w organizmie – mówi Monika Berger, ekspert marki Berger, producenta „ślōnskich szpecyjałōw”. – Nie zapominaj o pięciu zbilansowanych posiłkach w ciągu dnia, staraj się także żyć aktywnie – już 3 godziny sportu tygodniowo sprawią, że poczujesz znaczną różnicę. W swojej diecie uwzględnij warzywa i owoce (unikaj tych o wysokiej zawartości cukru, szczególnie gdy zamierzasz spożywać je wieczorem), ogranicz słodycze i produkty wysoko przetworzone. Postaw za to na chude mięso i sery, ryby oraz mleko i jego przetwory. Węglowodany dostarczaj z kolei w wyważonych dawkach – najlepiej z pełnoziarnistego pieczywa czy brązowego ryżu – dodaje Monika Berger.

Czterdzieści lat minęło

Czwarta dekada życia to u wielu kobietmoment przełomowy i niestety niełatwy dla organizmu. Właśnie wówczas najbardziej zagraża proces tycia, co często związane jest ze zmianami hormonalnymi. Zbawienny staje się wówczas ruch, który pozytywnie wpływa na spowolnioną przemianę materii. Jak wskazuje Monika Berger, jadłospis czterdziestolatki powinien przede wszystkim uwzględniać chude produkty białkowe. Właśnie ten składnik odżywczy powinien być przyjmowany z żywnością w takich ilościach jak miało to miejsce w poprzednich latach. Co zatem spożywać?

- Chude mięso, ryby i rośliny strączkowe, takie jak soja czy soczewica. W walce z zaburzeniami trawienia i gorszym funkcjonowaniem układu pokarmowego pomocne będą wszelkiego rodzaju łagodne przyprawy i wędliny – stwierdza ekspertka.

Dieta dla seniora

Seniorzy to kolejna grupa, która kwestię swojego wyżywienia powinna traktować szczególnie poważnie. Nie sama metryka ma tu bowiem znaczenie.

- Przy komponowaniu codziennej diety osób starszych należy uwzględniać ich stan zdrowia, a także wszelkie choroby. Nie ulega jednak wątpliwości, że organizm seniorów potrzebuje mniej kalorii, niż ma to miejsce u osób aktywnych zawodowo. Zmianie nie ulega natomiast zapotrzebowanie na witaminy i składniki mineralne. Dieta osób starszych powinna obowiązkowo dostarczać witamin: E, B2, B6, kwasu foliowego oraz wapnia. Należy stronić od ciężkostrawnych dań i postawić na spożywanie małych porcji jedzenia, co z pewnością pozytywnie wpłynie na ewentualne dolegliwości pokarmowe. Z produktów spożywczych wybierajmy m.in. szpinak, kasze, nabiał, chude mięso, czosnek i orzechy włoskie – dodaje ekspert.